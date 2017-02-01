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Московский листок

В России стали меньше сажать за коррупцию

Опубликовано 01.02.2017 в разделе комментариев 1

В России стали меньше сажать за коррупцию

В России на четверть сократилось число осужденных по коррупционным делам, передает РБК со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде за 2016 год. Так, в 2016 году судьи признали виновными 5,3 тыс. коррупционеров. Это на 25% меньше, чем в прошлом году, когда эти показатели составили 7,2 тыс. человек. При этом, количество осужденных за дачу взятки оказалось в 2,4 раза больше (3,8 тыс. человек), чем за ее получение (1,5 тыс. человек).

Отмечается, что в 2016 году изменилась категория обвиняемых - если раньше фигурантами дел становились бизнесмены и региональные губернаторы, то за последний год под следствием оказались генералы Следственного комитета России и действующий на момент задержания министр экономразвития Алексей Улюкаев.

По мнению адвоката Владимира Жеребенкова, такая ситуация связана с тем, что «борьба с коррупцией стала более точечной: стали привлекать к ответственности меньше, но качественнее, например, губернаторов и мэров»

В документе также отмечается, что за год в два раза выросло число осужденных по террористическим статьям: в 2016 году суды вынесли приговоры в отношении 182 человек, в 2015-м - только 87.

По мнению адвоката Тимура Хутова, резкий рост дел о терроризме, с одной стороны, связан с плохой экономической ситуацией в стране и деятельностью запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). «Статистика может увеличиваться за счет тех, кто хочет примкнуть к этой организации или арестов вербовщиков, — говорит адвокат — Но с другой стороны, именно силовикам выгодно показывать борьбу с терроризмом, чтобы получать дополнительные полномочия».

Примечательно, что в РФ самым распространенным наказанием за коррупцию являются штрафы. Именно к ним приговариваются более половины осужденных коррупционеров. Вторым по частоте является условное лишение свободы. К реальному лишению свободы приговаривается примерно каждый восьмой коррупционер.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ну, наконец-то!
Тень написал 01.02.2017 14:12
Какие хорошие новости!
Взяткодатель - кто он? Проклятый искуситель чиновника! Поделом ему и мука!
Осужденных за дачу взятки больше в 2,4 раза, чем осужденных вымогателей и мучителей...
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