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Московский листок

Политзаключённых Макса Бокаева и Талгата Аяна срочно этапировали в Северо-Казахстанскую область

Опубликовано 01.02.2017 в разделе комментариев 0

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Политзаключённых Макса Бокаева и Талгата Аяна срочно этапировали в Северо-Казахстанскую область

Политзаключенных Макса Бокаева и Талгата Аяна срочно этапировали в Северный Казахстан. Об этом пишет Камарал Бокаева, сестра Макса. Сначала их собирались оставить в колонии в Атырауской области, но затем резко передумали и отправили в Северный Казахстан, не дав возможности близким собрать им вещи и продукты. 

Так, в своём посту в фейсбуке она указала следующее: «Сегодня получили два официальных уведомления из СИЗО, из которых следует, что Макса и Талғата первоначально хотели оставить в Атырау, в УГ157/9, но потом, ПОЧЕМУ-ТО отправили в Петропавловск, в ЕС 164/3. Для нас это стало полной неожиданностью. Хоть теплые вещи передали бы». 

Сейчас выясняются возможности установления с ними контакта и налаживания отправки писем и передач. Мы также будем следить за дальнейшими подробностями.

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