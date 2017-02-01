Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Роспотребнадзор предложил штрафовать россиян за перевозку и хранение санкционки

Опубликовано 01.02.2017 в разделе комментариев 0

санкции роспотребнадзор штраф
Роспотребнадзор предложил штрафовать россиян за перевозку и хранение санкционки

Роспотребнадзор предложил ввести штрафы за хранение и перевозку товаров, запрещенных к ввозу на территорию России, передает RNS со ссылкой на законопроект о внесении изменений в ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, нарушителей предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы до 50 тысяч, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Во всех случаях предусматривается также и возможность конфискации продукции.

В настоящее время ответственность в данной статье КоАП предусмотрена только за «незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством».



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как уничтожают человека в прямом эфире
Как уничтожают человека в прямом эфире
31.01.2017
Юрий Болдырев: ловушка Людовика XIV для ВВП
Юрий Болдырев: ловушка Людовика XIV для ВВП
01.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Петербурге встречи граждан с депутатами приравняют к митингам (0)
Роспотребнадзор предложил штрафовать россиян за перевозку и хранение санкционки (0)
В России стали меньше сажать за коррупцию (1)
Политзаключённых Макса Бокаева и Талгата Аяна срочно этапировали в Северо-Казахстанскую область (0)
Трамп обогнал Путина по упоминаниям в российской прессе (1)
Поддержавший бастующих нефтяников политзэк Курамшин госпитализирован с обострением (0)
Мэрия Москвы: средняя зарплата учителей выросла до 76 тыс. рублей, врачей - до 86 тыс. рублей (7)
Reuters: Глава "Роснефти" Сечин лично присутствовал при передаче $2 млн Улюкаеву (4)
На банкнотах в 200 и 2000 рублей изобразят космодром "Восточный" и Херсонес Таврический (1)
Пенсии россиян с 1 февраля увеличатся на 5,4% (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: К гoдoвщине антиимпериалистическoй исламскoй ревoлюции в Иране
Максим Калашников Максим Калашников: Ю.Болдырев: ловушка Людовика XIV для ВВП
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Надо обратить внимание
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: По Донбассу: будут запливать войну водой из слов
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss