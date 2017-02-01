Роспотребнадзор предложил штрафовать россиян за перевозку и хранение санкционки

Роспотребнадзор предложил ввести штрафы за хранение и перевозку товаров, запрещенных к ввозу на территорию России, передает RNS со ссылкой на законопроект о внесении изменений в ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, нарушителей предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы до 50 тысяч, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Во всех случаях предусматривается также и возможность конфискации продукции.

В настоящее время ответственность в данной статье КоАП предусмотрена только за «незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством».