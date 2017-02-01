В Петербурге встречи граждан с депутатами приравняют к митингам

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили в первом чтении законопроект, приравнивающий к митингам встреч парламентариев с избирателями. Как передает газета «Фонтанка», за проект поправок в закон о статусе депутатов, внесенный фракцией «Единая Россия», проголосовали 39 из 50 депутатов. Если закон будет принят, встречи законодателей с гражданами придется согласовывать с исполнительной властью.

Поводом для появления такого законопроекта стала акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), которая была проведена 28 января на Марсовом поле. Администрация города отказала организаторам в согласовании митинга, поэтому они провели мероприятие в форме встречи с депутатами заксобрания. В акции приняли участие около двух тысяч горожан.

"Были допущены вопиющие случаи нарушения. Под предлогом встреч с избирателями отдельные депутаты устраивают митинги. Они используют лазейку в законодательстве, ее надо закрыть. Этот закон, конечно, объявят антидемократическим. Но порядок согласования митингов был признан конституционным", – заявил глава фракции "Единой России" Александр Тетердинко. По его словам, под видом встречи с избирателями депутаты "могут устроить майдан".

Против законопроекта выступили оппозиционные депутаты. Максим Резник предложил не запрещать встречи с избирателями, а проверить действия Смольного, который не согласовывал депутатам митинг.

"Настанет время, когда вас в этом зале будет меньшинство, вы горько пожалеете о сегодняшнем решении", – заявил, в свою очередь, яблочник Борис Вишневский.