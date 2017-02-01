Билеты на поезда дальнего следования подорожают почти на 4%

В 2017 г. цена билетов на поезда дальнего следования вырастет на 3,9%, заявил в Совете Федерации президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. «Цена билета для пассажиров дальнего следования вырастет на 3,9%, то есть ниже прогнозируемой инфляции», - цитирует RNS Белозерова.

Он также отметил, билеты на поезда дальнего следования вскоре можно будет приобрести за 120 суток до отправления. «Мы планируем в ближайшее время перейти и на 90 суток и, возможно, даже увеличить этот срок до 120 дней, чтобы планировать сразу летние отпуска», — сказал он.

По словам Белозерова, чистая прибыль ОАО "РЖД" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2016 г. составила 6,5 млрд рублей, что в 20,4 раза больше показателей 2015 года.