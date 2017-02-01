Росстат улучшил оценку падения ВВП за 2016 год

По данным Росстата ВВП РФ в 2016 году снизился на 0,2%, а не на 0.6%, как сообщало накануне Минэкономразвития. Как передает Интерфакс, ранее Росстат оценивал снижение ВВП в I квартале 2016 года в годовом выражении на 1,2%, во II квартале 2016 года - на 0,6%, в III квартале 2016 года - на 0,4%, а в целом за 9 месяцев оценивал снижение ВВП на 0,7%. Очевидно, что поквартальная динамика Росстатом в дальнейшем будет существенно пересмотрена, так как текущая динамика никак не выводит на снижение на 0,2% по итогам года.

Объем ВВП России за 2016 год, по первой оценке Росстата, составил в текущих ценах 85 трлн 880,6 млрд рублей 99,8%. Индекс-дефлятор ВВП за 2016 год по отношению к ценам 2015 года составил 103,4%.

Напомним, в понедельник Минэкономразвития опубликовало предварительную оценку экономического спада в 2016 году - падение ВВП составило 0,6%. Таким образом, снижение экономики оказалось хуже пересмотренного в ноябре прогноза министерства в 0,5%.

В целом МЭР охарактеризовало итоги декабря как слабые: сезонно-очищенный ВВП в декабре 2016 года снизился на 0,5% в месячном выражении, а в годовом исчислении спад составил 1%.

Наибольший отрицательный вклад в динамику внесли показатели розничной торговли, строительства. Из-за слабых итогов декабря четвертый квартал экономика также завершила в минусе, снизившись в годовом выражении на 0,3%, не выйдя в положительную плоскость, как рассчитывали в министерстве.