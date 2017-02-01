Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Коммунисты России" определились с кандидатом в президенты

Опубликовано 01.02.2017 в разделе комментариев 4

"Коммунисты России" определились с кандидатом в президенты

Центральный Комитет партии "Коммунисты России" определился с кандидатом на выборах президента России в марте 2018 года - им станет председатель партии Максим Сурайкин, сообщает RT. Будущий кандидат отметил, что в настоящее время готовятся необходимые документы для оформления в ЦИК.

«Наша партия настояла на моей кандидатуре, и мне пришлось подчиниться решению ЦК. Пока Геннадий Зюганов только заявляет о каких-то 25 кандидатах, мы уже начали готовиться к выборам, на которых я планирую если не победить, то, во всяком случае, занять второе место. Иначе быть и не может», - заявил Сурайкин.

Напомним, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в сентябре 2016 года «Коммунисты России» набрали 2,27% голосов.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
oskotr написал 01.02.2017 17:55
В последнее время слово коммунисты у меня связывается с чем то не хорошим, примерно как проститутки. И получается - проститутки России выдвинули свою кандидатку. Путька получается уже и Навального не осилит
Ответить
В ооо "рф" не может быть никаких "коммунистов.
Вадим написал 01.02.2017 17:36
Все кто заявляет о готовности участвовать в каких-то "выборах" заведомо предатели и враги
народа.
Сначала ответьте гражданами какой страны вы являетесь.
Если вы "граждане рф" - вы власовцы.
Если вы граждане СССР - вы изменники Родины.
Ответить
для сурайкина есть еще одна проблемма - деньги
ivan написал 01.02.2017 17:00
ибо за прошлые выборы товарищь сильно поиздержался. Кремль конечно помежет чем сможет но совсем без интузиазма.
Ответить
Не смешно.
А. Каммерер написал 01.02.2017 16:52
Макс, на выборах президента у тебя на самом деле будут 2 проблемы. Первая - попасть в бюллетень(не вылетев по дороге). Вторая - занять место выше последнего.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как уничтожают человека в прямом эфире
Как уничтожают человека в прямом эфире
31.01.2017
Юрий Болдырев: ловушка Людовика XIV для ВВП
Юрий Болдырев: ловушка Людовика XIV для ВВП
01.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Российские миллиардеры разбогатели почти на $8 млрд за январь 2017 года (4)
"Коммунисты России" определились с кандидатом в президенты (4)
Росстат улучшил оценку падения ВВП за 2016 год (0)
Билеты на поезда дальнего следования подорожают почти на 4% (1)
В Петербурге встречи граждан с депутатами приравняют к митингам (1)
Роспотребнадзор предложил штрафовать россиян за перевозку и хранение санкционки (2)
В России стали меньше сажать за коррупцию (2)
Политзаключённых Макса Бокаева и Талгата Аяна срочно этапировали в Северо-Казахстанскую область (0)
Трамп обогнал Путина по упоминаниям в российской прессе (5)
Поддержавший бастующих нефтяников политзэк Курамшин госпитализирован с обострением (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков: так кто победит?
Дарья Митина Дарья Митина: "Самый oчевидный каннибализм"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Тормоз на пути развития
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: К гoдoвщине антиимпериалистическoй исламскoй ревoлюции в Иране
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss