"Коммунисты России" определились с кандидатом в президенты

Центральный Комитет партии "Коммунисты России" определился с кандидатом на выборах президента России в марте 2018 года - им станет председатель партии Максим Сурайкин, сообщает RT. Будущий кандидат отметил, что в настоящее время готовятся необходимые документы для оформления в ЦИК.

«Наша партия настояла на моей кандидатуре, и мне пришлось подчиниться решению ЦК. Пока Геннадий Зюганов только заявляет о каких-то 25 кандидатах, мы уже начали готовиться к выборам, на которых я планирую если не победить, то, во всяком случае, занять второе место. Иначе быть и не может», - заявил Сурайкин.

Напомним, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в сентябре 2016 года «Коммунисты России» набрали 2,27% голосов.