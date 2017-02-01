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Московский листок

Российские миллиардеры разбогатели почти на $8 млрд за январь 2017 года

Опубликовано 01.02.2017 в разделе комментариев 4

Российские миллиардеры разбогатели почти на $8 млрд за январь 2017 года

Состояние 18 российских долларовых миллиардеров за январь 2017 года выросло на $7,9 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данных агентства Bloomberg.

По подсчетам экспертов, сильнее всех за январь разбогател совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, увеличивший свой капитал сразу на $1,7 млрд — с $6,1 млрд до 7,8 млрд. Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников увеличил свое состояние за месяц на $1,1 млрд. Третье место досталось главе совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину, состояние которого увеличилось за январь на $941,5 млн.

Еще четверо бизнесменов разбогатели в январе больше чем на полмиллиарда долларов: основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($898,5 млн), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($875 млн), глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг ($697,7 млн) и владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров ($633,7 млн).

Также в январе увеличили свой: Алексей Мордашов (+$437,5 млн), Михаил Фридман (+$317,1 млн), Роман Абрамович (+$254,3 млн), Герман Хан (+$218,4 млн), Геннадий Тимченко (+$183,6 млн), Алексей Кузьмичев (+$162,8 млн), Дмитрий Рыболовлев (+$97,1 млн), Вагит Алекперов (+$48,6) и Леонид Михельсон (+$9,1 млн).

 



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Всего комментариев к статье: 4
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oskotr написал 01.02.2017 17:44
К предыдущему. Пенсионерам получается дали по 4000.
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Пахом написал 01.02.2017 17:42
В гроб их неположат!
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oskotr написал 01.02.2017 17:38
Разбогатели на 8 лямов американских денег, вроде нас не касается, американские же. А на самом деле обчистили наши карманы на, где то 450 миллиардов рублей. Т.е у каждого по 1000 руб. выудили, включая младенцев. Вот иуды, младенцев то за что. Бери у пенсионеров им по 5000 дали.
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(без названия)
Колямеркушкинворсамарский написал 01.02.2017 17:33
Гордимся нашими олигархами, пока быдло считает копейки и экономит на всем, солидные люди делают деньги.
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