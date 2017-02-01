Российские миллиардеры разбогатели почти на $8 млрд за январь 2017 года

Состояние 18 российских долларовых миллиардеров за январь 2017 года выросло на $7,9 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данных агентства Bloomberg.

По подсчетам экспертов, сильнее всех за январь разбогател совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, увеличивший свой капитал сразу на $1,7 млрд — с $6,1 млрд до 7,8 млрд. Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников увеличил свое состояние за месяц на $1,1 млрд. Третье место досталось главе совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину, состояние которого увеличилось за январь на $941,5 млн.

Еще четверо бизнесменов разбогатели в январе больше чем на полмиллиарда долларов: основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($898,5 млн), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($875 млн), глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг ($697,7 млн) и владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров ($633,7 млн).

Также в январе увеличили свой: Алексей Мордашов (+$437,5 млн), Михаил Фридман (+$317,1 млн), Роман Абрамович (+$254,3 млн), Герман Хан (+$218,4 млн), Геннадий Тимченко (+$183,6 млн), Алексей Кузьмичев (+$162,8 млн), Дмитрий Рыболовлев (+$97,1 млн), Вагит Алекперов (+$48,6) и Леонид Михельсон (+$9,1 млн).