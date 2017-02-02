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Московский листок

Цапковщина на государственном уровне

Опубликовано 02.02.2017 в разделе комментариев 0

Максим Калашников – на связи с кубанским лидером «Тракторного марша» Алексеем Волченко. Как на этот раз начальство пытается задавить протест, приобретающий общенациональный характер? Цапковщина на государственном уровне.



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