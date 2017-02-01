В Минсельхозе заявили о перепроизводстве картофеля в России

В Минсельхозе РФ констатировали перепроизводство картофеля, в связи с чем возникла необходимость увеличить его экспорт, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании в среду в Москве.

"По картофелю одна проблема - перепроизводство. Медленно, но начался его экспорт, он уже составил 213 тыс. тонн", - цитирует чиновника Интерфакс.

По его мнению, два-три миллион тонн картофеля необходимо направить на экспорт. Кроме того, по мнению чиновника, назрела необходимость построить в регионах, специализирующихся на выращивании картофеля, несколько перерабатывающих предприятий. «Надо построить по одному-два завода для того, чтобы продавать готовую продукцию из картофеля», - заявил Чекмарев.

В то же время, по данным Росстата, в 2016 году Россия произвела 31,03 млн тонн картофеля - на 7,8% меньше, чем в 2015 году. Урожайность составила около 153 ц/га, сократившись на 4%.