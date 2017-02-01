Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Минсельхозе заявили о перепроизводстве картофеля в России

Опубликовано 01.02.2017 в разделе комментариев 0

В Минсельхозе заявили о перепроизводстве картофеля в России

В Минсельхозе РФ констатировали перепроизводство картофеля, в связи с чем возникла необходимость увеличить его экспорт, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании в среду в Москве.

"По картофелю одна проблема - перепроизводство. Медленно, но начался его экспорт, он уже составил 213 тыс. тонн", - цитирует чиновника Интерфакс.

По его мнению, два-три миллион тонн картофеля необходимо направить на экспорт. Кроме того, по мнению чиновника, назрела необходимость построить в регионах, специализирующихся на выращивании картофеля, несколько перерабатывающих предприятий. «Надо построить по одному-два завода для того, чтобы продавать готовую продукцию из картофеля», - заявил Чекмарев.

В то же время, по данным Росстата, в 2016 году Россия произвела 31,03 млн тонн картофеля - на 7,8% меньше, чем в 2015 году. Урожайность составила около 153 ц/га, сократившись на 4%.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как уничтожают человека в прямом эфире
Как уничтожают человека в прямом эфире
31.01.2017
Юрий Болдырев: ловушка Людовика XIV для ВВП
Юрий Болдырев: ловушка Людовика XIV для ВВП
01.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Минсельхозе заявили о перепроизводстве картофеля в России (0)
Российские миллиардеры разбогатели почти на $8 млрд за январь 2017 года (9)
"Коммунисты России" определились с кандидатом в президенты (10)
Росстат улучшил оценку падения ВВП за 2016 год (3)
Билеты на поезда дальнего следования подорожают почти на 4% (1)
В Петербурге встречи граждан с депутатами приравняют к митингам (5)
Роспотребнадзор предложил штрафовать россиян за перевозку и хранение санкционки (3)
В России стали меньше сажать за коррупцию (2)
Политзаключённых Макса Бокаева и Талгата Аяна срочно этапировали в Северо-Казахстанскую область (0)
Трамп обогнал Путина по упоминаниям в российской прессе (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Audiatur, как грится, et altera pars
Максим Калашников Максим Калашников: ДАЖЕ ЕСЛИ США САМОИЗОЛИРУЮТСЯ
Дарья Митина Дарья Митина: Нoвoсти oт агентства АТС
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А вы говорите всё плохо... Есть еще кому на Руси жить хорошо!
Максим Калашников Максим Калашников: Тракторный марш снова под ударом
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss