"Союзное государство" разгородилось границами

ФСБ установит пограничную зону в прилегающих к Белоруссии районах РФ. Соответствующее распоряжение дал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Пограничная зона появится в Смоленской, Брянской и Псковской областях. Как отмечается в приказе, решение принято в целях "создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации". Региональные управления ФСБ в ближайшее время установят места и время для въезда лиц и транспорта в пограничную зону, а также организуют установку предупреждающих знаков.

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом порядке въезда в страну для граждан 80 государств. А так как в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на территорию РФ.

Это называется концом "союзного государства" России и Белоруссии, которое так и не получилось. Понятно, что польско-британские диверсанты под видом туристов не кинутся немедленно перебираться в Россию через псковские леса, волоча за собой парашюты, рации и радистку Кэт. Вообще решением белорусского руководства устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» - всего-то. Строго говоря, это облегчение для туристов, желающих посмотреть Минск и некоторых бизнесменов, которым по делу срочно и не надолго.

Но если подходить с мерками "холодной войны" и "железного занавеса", то, конечно, за 5 суток можно успеть пересечь прозрачную границу РФ, взорвать стратегически важный коровник и беспрепятственно выехать обратно в страны агрессивного блока НАТО.

По большому счету, в ответ на рост международной напряженности в России следовало тоже асимметрично открыть для безвизовых поездок на 3-5 дней Москву и Питер, а может быть Калининград, Сочи и Владивосток. Но вместо этого - устанавливается граница с Белоруссией.

Так, собственно, возникала и граница с Украиной четверть с лишним века назад - сначала появилась будочка на подъезде к Харькову, из которой рано утром торчали сапоги и слышался молодецкий храп. Но постепенно стали проверять паспорта - сначала просто паспорта, просто проверять, минута - и езжай дальше. Потом, конечно, досмотр - и пограничный, и таможенный. Декарации, временные удостоверения, очереди, мелкое мздоимство и так далее.

Собственно, ту же эволюцию можно наблюдать в последние три года на границе с ДНР и ЛНР - сначала пустая формальность, а сейчас - очереди по 6-7 часов только проехать.

Ну и, конечно, дикое раздражение для пограничного населения с обеих сторон. Вспоминаются разговоры по душам с таможенниками и пограничниками на границе в районе Красной Таловки, еще до войны ЛНР за независимость. Сначала границы по сути и не было - да там ее из-за рельефа местности и провести-то непросто, помнится уже во время конфликта там два украинских танка заехали в Россию - я не удивился, сам петлял там однажды, еще в мирное время, три раза пересекая один и тот же пункт пропуска, вызывая смех с обеих строн.

Ну и опять же граница проходит по существу по одному и тому же населенному пункту, только формально имеющему разные названия. Таких много по границе, кстати, самый известный, наверно, Чертково, с украинской стороны носящий название Меловое - там граница проходит по разделительной линии улицы Ленина, четная сторона российская, нечетная украинская. Это там строится объездная железная дорога мимо Украины, потому что сейчас поезд и не поймешь, по какой стране едет.

Ну так вот в той же Красной Таловке или в Деркуле после постройки еще при Тимошенко забора, вместо того, чтобы навестить родных по рямой метров четыреста, надо ехать на автобусе на пункт пропуска, там проходить пограничный контроль и снова ехать киломтров двадцать. А потом обратно - раньше границу пересекали по три раза на день, а теперь только по прадникам, родных навестить. Ну или можно как в концлагере, пообщаться через забор - можно было, теперь уж и к забореу не подойдешь, война там у них... Еще и застрелят.

Ну и теперь та же история на границе с Белоруссией. Постепенно, по мере ухудшения отношений, режим станет ужесточаться, и на финал граница полностью закроется. Только произойдет все быстрее, чем с Украиной, я думаю.

Я так понимаю, это так "Батьку" наказали за виляние задницей между Европой, Киевом и Москвой. Вот только ему, по-моему, это не сильно волнительно, ему там с сумкой гостинцев к внукам не ползать под пограничным забором. И в очереди не стоять, пока у служивого подойдет время взять мелкую взятку и пропустить.

Кстати, взятки мелкие, а бизнес крупный. Посмотрите, какие коттеджи повырастали на пустых когда-то местах вдоль несуществовавших в реале внутренних границ бывшего СССР. Теперь и захочешь, а так просто не сковырнешь.

И ведь не скажешь, что это происки агрессивного блока НАТО - наш директор ФСБ приказ издал. Беспокоится за наш спокойный сон и за мирное небо. Спасибо ему. Но не стоило так беспокоиться...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск