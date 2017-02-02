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Московский листок

Роботизация приведет к смещению производств в Северную Африку

Опубликовано 02.02.2017 автором Сергеев Евгений в разделе комментариев 3

фашизм капитализм социализм гуманизм
Роботизация приведет к смещению производств в Северную Африку

Китай стал мировой мастерской благодаря наличию огромного числа низкооплачиваемых работников. Правда, в последние годы оплата труда рабочих в Китае превысила среднероссийские значения.

Роботизация и автоматизация лишит Китай этого преимущества. Производства без людей смогут размещаться в странах с высоким уровнем оплаты труда. Постепенно мировая гегемония китайской промышленности будет угасать.

Однако, вместо равномерного размещения современные производства будут тяготеть к странам со следующими характеристиками:

1. Близость к морским путям.

2. Невысокая численность и плотность населения.

3. Относительно низкий уровень жизни населения.

4. Наличие источников возобновляемой энергии.

Невысокая численность и относительный низкий уровень жизни населения позволит создать комфортную налоговую систему. В той же Европе люди уже привыкли к высокому уровню потребления. В роботизированной экономике поддерживать этот уровень придется за счет высоких налогов. Других источников просто нет. Поэтому в Европе, США и иных богатых странах экономия на заработной плате вследствие роботизации обернется высокими ставками налогов. Это негативно отразится на конкурентоспособности местной промышленности.

Новая роботизированная промышленность будет стремиться туда, где численность населения мала и стандарты жизни невысокие. Идеальным местом являются страны Северной Африки (Марокко, Алжир, Тунис и Ливия).

Все они расположены вблизи важных морских путей, что снизит затраты на транспортировку. Близость европейского континента сделает это преимущество многократным.

Общая численность населения указанных стран составляет порядка 92 миллионов. Естественно, через 50 лет эта цифра увеличится, но не так критически, как это может произойти в других странах.

Уровень благосостояния в странах Северной Африки оставляет желать лучшего. Это позволит особо не тратиться на содержании граждан, которые останутся практически без работы. США и Китаю придется тратить огромные суммы на решение своих социальных проблем. Низкие налоги привлекут множество автоматизированных производств.

Также этот регион отличается высоким уровнем инсоляции, что позволит использовать недорогую солнечную энергию. При этом не нужно будет тратиться на кондиционирование, ибо роботы могут работать при высокой температуре.

Стоит отметить, что роботы могут работать не только при высоких температурах, но и при низких. А это очень важно для России с её морозами. Если в цехах температура будет не +18, а допустим +3, то это позволит значительно снизить расходы как на отоплении, так и на строительстве заводов и фабрик.

Размещение роботизированных производств потребует определенного количества высококвалифицированных работников. Однако это не существенная проблема: многие европейцы с радостью решат эту проблему. Кроме того, среди оставшихся рабочих мест широко будет распространено такое явление как офшоринг, когда человек живет в одной стране, а через Интернет работает в другой. Сейчас так активно трудятся индийцы, где активно развивается услуги колл-центров.

Новая мировая кузница изменит геополитическую картину мира. Европа вновь станет одним из её центров.



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Всего комментариев к статье: 3
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Соглашусь с критикой
Антоныч написал 02.02.2017 03:09
Это правда, негры цивилизованей кавказоидов. Может, и получится у них. Мы не против. А у дагов и чючей не получилось.
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(без названия)
Семен Семеныч...\\ написал 02.02.2017 03:07
Новая роботизированная промышленность будет стремиться туда, где численность населения мала и стандарты жизни невысокие. Идеальным местом являются страны Северной Африки (Марокко, Алжир, Тунис и Ливия).
--------
Аффтор, ты случайно погонщиков верблюдОв с рабочими ни разу не перепутал? Какие к черту производства в Африке, они финники выращивают и те через ж..пу!! Копаться в навозе - это максимум на что они способны, причем сами же это и признают. Блин, за 2 тысячи лет европейцы в Космос вышли, и прям вот щас капиталисты все бросят и станут строить заводы в странах, в которых все эти тысячи самых лет народ катался на лианах да верблюдОв пас.))))) Охринеть, какие придурки работают в красной пропаганде!!
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С негров работники, как с гамна пули
Антоныч написал 02.02.2017 02:48
При совке пытались в горах строить заводы по микросхэмам. Воздух, типа, чище.
Но не получилось. Чурки не смогли сделать микросхэмы, получалось гамно. Ословоды, чо.
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