На улице Николая Музыки замерзает вдова Героя Социалистического Труда - Галина Музыка

Ветеран Великой Отечественной войны Галина Гавриловна Музыка замерзает в аварийном доме, расположенном на улице, которая носит имя ее мужа – Героя Социалистического Труда Николая Алексеевича Музыки. Женщина, участвовавшая в восстановлении Севастополя после войны, больше 10 лет не может добиться ремонта своего дома. Все эти годы чиновники обещают помочь, но до сих пор безрезультатно.

Напомним, советский строитель Николай Музыка приехал восстанавливать разрушенный в годы Великой Отечественной войны город в девятнадцатилетнем возрасте. С 1950 года был бригадиром в строительном управлении 42 треста «Севастопольстрой». Его бригада стала инициатором социалистического соревнования в Севастополе и Крыму за звание «Коллектив коммунистического труда» и в 1958 году первой завоевала его. Николай Музыка награжден Орденом Ленина, а в 1963 году часть улицы 4-й Бастионной названа в его честь.

Она никогда не жаловалась на жизнь. И долго отказывалась давать это интервью. Скромная и улыбчивая, Галина Гавриловна Музыка пытается сдержать слезы. О том, что ветерану нужна помощь, нам сообщили ее соседи. Она здесь главная, ее ценят и уважают. Несмотря на преклонный возраст, из-за бездействия чиновников, часто сама берет в руки мастерок. Уже несколько раз она белила и красила подъезд, вставляла стекла взамен разбитых. Ведь она строитель. Из года в год чиновники обещали отремонтировать ветерану квартиру.

ГАЛИНА МУЗЫКА, ветеран Великой Отечественной войны, вдова Николая Музыки:

«Я даже два раза белила подъезд, такой он грязный был, зайти было нельзя. Белила и красила. Два раза подъезд я сама делала. А сейчас делать мне ремонт? Обои клеить? Мне уже это не надо. Сколько мне этой жизни осталось? Пусть уже дети что хотят, то и делают».

Вдова Героя социалистического труда Николая Музыки восстанавливала послевоенный Севастополь вместе с мужем, работали в одной бригаде, отстроили полгорода вместе. А теперь вот обивает пороги чиновников.

ГАЛИНА МУЗЫКА, ветеран Великой Отечественной войны, вдова Николая Музыки:

«– А какое отношение вы имеете к Музыке?

– Я говорю, что это мой муж. А он смотрит на меня. Я говорю: что, не верите, что я еще жива?

– Да».

Ей еще не было тридцати, когда она овдовела.

ГАЛИНА МУЗЫКА, ветеран Великой Отечественной войны, вдова Николая Музыки:

«Младшей дочке было год и четыре месяца, а старшей было девять лет. И она стала рано разговаривать, младшенькая. Тогда не было звонков. Кто-то стучит в дверь, а она кричит «Мама, открой, папа пришел». Долго говорила так. А потом в троллейбусе ехали и ее спрашивали: «Где твой папа?». Она всегда отвечала: «На памятнике сидит».

Дочка Галины Музыки Лариса Николаевна живет в Москве. Проведывая маму, каждый раз предлагает ей покинуть аварийный дом. Но та наотрез отказывается. Здесь она прожила счастливую жизнь. Эта улица названа в честь ее мужа. Здесь могилы ее родных.

Этот дом был когда-то добротным. Его построили из ракушечника пленные немцы после войны. А теперь… Падающая на голову штукатурка, полуразрушенные балконы, текущая кровля и крысы. Переписку с местными чиновниками от ЖКХ жители дома № 28 по улице Николая Музыки ведут более пяти лет. Каждый год дом обещают отремонтировать. Но ничего не происходит.

«Сталина на них нет», – говорят пожилые люди. Когда-то бюст Иосифа Виссарионовича возвышался здесь, напротив дома, где жил Николай Музыка. А сам сквер и дом были образцово-показательными. В прошлом году Правительство экс-губернатора Сергея Меняйло пообещало отремонтировать дом Музыки, а на месте бюста Сталина установить бюст Героя Социалистического труда. Наверное, не успело – думают жители дома. Так и мерзнут в аварийном доме. В квартирах зимой 13 градусов тепла.

«– В чем причина? Батареи горячие, а в квартире холодно.

– А считаю, что дело в ободранном доме. Вы же видите, в ракушке дырки».

После обращения жителей дома к экс-губернатору Меняйло прибыла большая комиссия и убедилась в правдивости жалоб людей.

ИРИНА СКОРОХОД, соседка:

«Изношена кровля, продырявлена и протекает в нескольких местах, фасад, который не ремонтировался с 1949 года и не держит тепло, фундамент дома расколот».

Ирина Михайловна Скороход – соседка ветерана, помогает Галине Музыке вести переписку с чиновниками. Говорит, после отъезда большой комиссии управляющая компания навела порядок во дворе и поставила одно пластиковое окно в подъезде. После ухода Сергея Меняйло работы были полностью прекращены. От нового руководства города ветеран получила письмо, что дом был включен в план капитального ремонта на 2016 год. Проводятся тендерные процедуры, которые ранее были приостановлены Федеральной антимонопольной службой. Судьба ремонта дома снова повисла в воздухе, считает Ирина Михайловна.+

ИРИНА СКОРОХОД, соседка:

«Мы понимаем так, что пришла российская власть к нам, которая слышит нас, которая решает наши проблемы. И поэтому при смене руководителя нехорошо забывать об обещаниях, данных властью. То есть должны контролироваться вопросы, должны контролироваться обещания, которые давала прежняя власть».

Соседи ветерана надеются, что исполнительная власть сдержит обещание и отремонтирует дом Музыки. Ведь обивать пороги чиновников у Галины Музыки сил больше нет.

ИРИНА СКОРОХОД, соседка:

«Вы знаете, очень бы хотелось, чтобы человек в своей жизни успел увидеть, что пришла нормальная власть и заботится о наших ветеранах».





От редакции: В Севастополе вообще какая-то ненормальная ситуация с аварийным жильем. Если так пройтись по старому центру, то состояние жилого фонда просто угрожающее. Самострои, хибары, трущобы и просто руины... Наследие недогосударства, что там говорить.

Но вот уже 3 года новой власти - и программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья выполнена на конец года... на 0 (ноль) процентов. Причем у этой проблемы как раз есть имя, фамилия и должность - Меняйло Сергей Иванович, нынешний полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе. Ушел с поста губернатора Севастополя с большим повышением.

С приходом нового руководства были некоторые надежды на разумность - в реальности в Севастополе из тех домов, что вошли в программу по переселению, добрая половина вовсе не нуждается в переселении, там полно еще очень крепких домов, которые достаточно просто отремонтировать, даже, возможно, без отселения жильцов. Денег в бюджете немного - вполне можно было бы сэкономить, и все были бы довольны - как и Галина Гавриловна, далеко не все горят желанием уезжать с насиженных мест, где прошла вся жизнь. Чего людей мучить?

Строго говоря, в Севастополе нет или практически нет жилья, признанного аварийным по российским законам. Вся программа базируется на решениях городской администрации еще украинского периода. Несмотря даже на то, что нормы жилищного законодательства России и Украины существенно отличаются. Скажем, в заключении украинской комиссии вполне может быть такая формулировка: дом признан аварийным, рекомендуется капитальный ремонт.

В российском законе все иначе: если дом признается аварийным, то он однозначно идет под снос; если рекомендован капитальный ремонт, то дом не аварийный. А тут на основании решений Севастопольской горадминистрации украинского периода, рекомендующей капремонт "аварийных" домов, российские власти включают эти дома в программу сноса аварийного жилья! А зачем их сносить? Вот дом на улице Музыки, ему 70 лет, он построен из ракушечника, хорошего, прочного и экологически безупречного материала. Он вписан в архитектурный облик города. Чего его курочить и громоздить на его месте новодел, когда можно его просто отремонтировать? И он еще 100 лет простоит.

И таких "аварийных" якобы домов добрая половина из уже приговоренных к сносу. А администрация города тем временем жалуется на недостаток средств, на завышенные цены застройщиков...

Ребята, вас ведь за эти закупки жилья по завышенным ценам еще и под суд отдадут! Это не Украина, это Россия - дадут малость поворовать (а слово "откат" при госзакупках известно, кажется, даже младенцам), а потом, когда надо будет отвечать за не слишком хорошую ситуацию - сделают жертвенными овцами. Я это из самых лучших чувств пишу, я совершенно не желаю новой севастопольской администрации такой неприятной перспективы!

Причем для застройщиков выгоды тоже не слишком много. Рынок жилья в Севастополе стоит, цены явно завышены, и удерживаются явно искусственно, в надежде залезть в бюджет. Да при нынешнем уровне оформления документов, да при кризисе и безработице, снижении доходов - цены на жилье рухнут в Севастополе, как и в остальной России - я это к тому, что снос якобы "аварийных" домов и постройка на их месте хоть чего - просто не окупят расходов!

А вот расселить дом под предлогом аварийности, а потом поставить его не под снос, а под капремонт и реконструкцию - это уже гарантированное уголовное дело. Кому надо?

По существу, ни при одном перспективном расселении российское законодательство не исполнено в полном объеме. С самого начала - исполнена ли норма, по которой каждому жильцу под роспись вручается документ, в котором указано, на каком основании производится отселение? То есть там должно быть и постановление властного органа, и данные экспертизы, и так далее. Ясно, что в Севастополе эту норму просто невозможно исполнить - все акты еще украинские... На их основании никого нельзя отселять вообще, надо всю эту работу проводить по-новой, и не формально, типа инвентаризации, а снова проводить обследования, экспертизу, принимать легитимные решения городской власти.

Потом совершенно непонятно, как проводить оценку помещений, признанных аварийными? Это запрещено, то есть в принципе невозможно. Да и какая может быть рыночная цена у квартиры в доме, который через пару месяцев снесут?

Жители получают какие-то "временные договора", в которых не указано главное - а сколько они будут должны городу после переселения? Выходит так - вы "добровольно" переселяетесь в квартиру, которая проходит по документам как "муниципальный найм". То есть вы отдаете свою собственность - квартиру, а взамен получаете... временное жилье. Причем в договоре даже не указано, на какой срок - сказано лишь, что до окончания расселения вашего дома. А когда оно закончится? А никто не знает. Но только после завершения расселения вы будете подписывать некий постоянный контракт с городом по обмену вашей квартиры на новую. На каких условиях? А никто не знает! Контрактов пока никто не видел.

Ясно, что такой вот пожилой и не слишком уже крепкий человек, как Галина Гавриловна, на такой обмен навряд ли решится - переезд, говорят, равен пожару, так что до итогов этой странной негоции с городскими властями можно и не дожить... Но и в помещении, которое уже не слишком пригодно для жизни, особенно в зимний период, тоже жить непросто.

И что делать? Чиновничество в городе так устроено, что просто спросить какую-то простую вещь - и то целая экспедиция... Стараются в переговоры с "простонародьем" не вступать, живут еще "по Украине". Бери что дают, не задерживай, шагай...

А.Б.