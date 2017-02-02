Люберецкие полицаи избили женщин-адвокатов прямо в отделении

Сотрудники 2-го отделения полиции города Люберцы избили адвокатов Светлану Яшину и Айшат Бурмистрову, которые приехали в полицейское отделение для оказания помощи своим подзащитным, передает Росбалт.

По данным агентства, Яшина и Бурмистрова приехали в полицию, чтобы встретиться со своими подзащитными Фейзиевым и Абдуллаевым, задержанными за административное правонарушение. Однако в дежурной части адвокатам заявили, что таких задержанных не доставляли. Позже выяснилось, что они находятся в кабинете начальника уголовного розыска Александра Борисова, где из них «выбивали явку с повинной за какое-то нападение на таксиста».

Адвокаты потребовали, чтобы им предоставили свидание с задержанными. Однако полицейские отказали. «Потом нас просто избили. Один из напавших на нас сотрудников нам неизвестен, а второй — это был сам начальник уголовного розыска Александр Борисов. Меня били, таскали за волосы, крыли матом», - сообщила агентству Светлана Яшина.

Адвокаты вызвали «скорую помощь», однако врачи не приехали в полицию. В настоящее время пострадавшие адвокаты направляются в отдел СК РФ, чтобы написать заявление о произошедшем.