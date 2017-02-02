Порошенко заявил, что хочет отмены санкций против России больше всех

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше всех желает отмены санкций против России, отметив при этом, что Москве для этого необходимо выполнить ряд условий. «Знает ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но сначала Россия должна вывести свои войска с территории нашей страны, для того, чтобы Украина смогла восстановить свою целостность и суверенитет», - заявил Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

В то же время президент подчеркнул, что слишком поспешное снятие санкций сделает более прочной "российскую агрессию" против Украины.

Он также отметил, что санкции нанесли экономике России ощутимый вред: «Уровень жизни в стране значительно упал, так же как и курс российской валюты», — подчеркнул он.

Отметим, что ранее, во время визита в Финляндию Порошенко также заявил, что был бы рад, если бы можно было отказаться от антироссийских санкций, однако для этого, по его словам, необходимо соблюдение Минских соглашений.