Рокировочка менеджеребцов: Страшнова могут заменить в "Почте России" на протеже Чемезова

Генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов, который оказался замешан в скандале с выплатой многомиллионных премий, вскоре может покинуть свой пост. Об этом сообщают источники "Коммерсанта" и РИА "Новости". Оба СМИ утверждают, что наиболее вероятная замена - член правления "Ростеха" Сергей Куликов.

"Коммерсант" пишет, что кандидатура Куликова уже согласована в администрации президента и в ФСБ. Новый руководитель должен перевести "Почту России" на новую модель управления, акционировать, а затем приватизировать ФГУП.

Сообщения о скорой отставке Страшнова являются слухами, заявили РБК в пресс-службе "Почты России".

Контракт Дмитрия Страшнова, продленный на полгода на фоне скандалов с премиями и обысками, истекает 1 июля. Но заменить его могут раньше, полагают источники.

"Коммерсант" утверждает, что кандидатуру Куликова предложил глава администрации Кремля Антон Вайно. У Куликова уже состоялись две встречи с министром связи Николаем Никифоровым, обсуждались "конкретные детали назначения". На прошлой неделе кандидатура прошла согласование в ФСБ, а на этой неделе ее поддержали в Кремле.

В Минкомсвязи отказались от комментариев. "Мы традиционно не комментируем слухи о кадровых назначениях", - сказала РИА "Новости" директор департамента внешних коммуникаций министерства Екатерина Осадчая.

Генпрокуратура в ноябре 2016 года потребовала возбуждения уголовного дела в связи с выплатой Страшнову премии за 2014 год в 95,4 миллиона рублей. Сам Страшнов, а также Минкомсвязи настаивали, что премия была выплачена в строгом соответствии с действовавшим на тот момент законодательством. В январе Генпрокуратура инициировала проверку законности приобретения "Почтой" двух самолетов Ту-204.

Сорокалетний Сергей Куликов почти десять лет был личным помощником Сергея Чемезова - сначала в "Рособоронэкспорте", а затем в "Ростехе". В 2009 году возглавил его аппарат, а в 2013 году стал исполнительным директором госкорпорации. Также с 2015 года занимает пост индустриального директора радиоэлектронного комплекса "Ростеха".

Напомним, Генеральная прокуратура РФ в ноябре выявила факт незаконной выплаты вознаграждения гендиректору "Почты России" Дмитрию Страшнову в размере 95 миллионов рублей и намерена добиваться возбуждения уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Ранее, 18 ноября, издание CNews со ссылкой на отчет Генпрокуратуры, подготовленный после проверки Минкомсвязи, сообщило, что Страшнов за 2014 год заработал 95,4 миллиона рублей. При этом, как отмечало тогда издание, средняя зарплата сотрудников компании составляет примерно 20 тысяч рублей в месяц.

Также 18 ноября газета "Ведомости" со ссылкой на копию приказа министра связи Николая Никифорова сообщила, что зарплата главы почтового оператора может составить 10 миллионов рублей в месяц, или 120 миллионов рублей в год. В пресс-службе "Почты России" тогда эту информацию назвали "некорректной".

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