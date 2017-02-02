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Московский листок

Антитрамповские выступления сменили в США тюремные бунты с захватом заложников

Опубликовано 02.02.2017 в разделе комментариев 0

сша зона
Антитрамповские выступления сменили в США тюремные бунты с захватом заложников

В США заключенные захватили заложников в тюрьме строгого режима. ЧП произошло в городе Смирна (штат Делавэр) в тюрьме James T. Vaughn Correctional Center. Среди заложников - четверо тюремщиков и неизвестное число заключенных, передает Delawareonline. Единственное, чего удалось добиться переговорщикам за много часов диалога - освобождение одного раненого сотрудника тюрьмы. 

Противостояние началось утром в среду по местному времени. Один из надзирателей позвонил с просьбой прислать подмогу в здание С - там живут около сотни самых опасных заключенных тюрьмы, в том числе приговоренные к смертной казни. Четверо прибежавших на помощь коллег были захвачены в заложники. В этот момент тюрьма перешла в режим изоляции, на место были вызваны подкрепления. 

Позже один из заключенных позвонил в редакцию газеты News Journal и объяснил причины бунта: "Неквалифицированные приговоры, притеснения заключенных, Дональд Трамп и все, что он творит. Мы знаем, что для нас все будет только хуже. У нас есть требования, на которые вам следует обратить внимание. Прежде всего, мы хотим получать образование, программу реабилитации, рассчитанную на всех" (Цитата по ТАСС).

Отметим, что в Америке, только в Южной - с начала года довольно часто случаются тюремные бунты. Некоторые из них переходят в кровопролития - например, в Бразилии.

Власти бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти 16 января подтвердили гибель 26 заключенных во время очередного бунта, произошедшего 14 января, в тюрьме "Алкасус", расположенной в городе Натал. Еще девять человек получили ранения, сообщает местная газета O Globo. 

Ранее сообщалось, что жертв больше 27. Власти не исключают, что могут быть найдены новые трупы. 

Почти все жертвы обезглавлены. Идентификация трупов начнется в понедельник, 16 января, передает Reuters. 

По данным O Globo, беспорядки в "Алкасус" были организованы преступной группировкой "Первая столичная команда" (Primeiro Comando da Capital, PCC). Известно также, что на момент инцидента в тюрьме содержались около 1200 заключенных, хотя она рассчитана лишь на 620 человек.  

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