Хакеров "Шалтая-Болтая" поймали по приказу Министра обороны

Арест предполагаемого создателя хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева напрямую связан с кражей документов Минобороны. Как сообщает газета «Фонтанка», после того, как «Шалтай-Болтай» выставил на торги украденные документы Минобороны и обвинил ведомство в непрофессионализме министр Сергей Шойгу лично поручил департаменту военной контрразведки заняться хакерами.

Так называемый «Анонимный интернационал» безнаказанно взламывал переписку чиновников, политиков и бизнесменов минимум три года. В Интернете оказались доступны массивы электронной переписки, приписываемые вице-премьеру Дворковичу, топ-менеджменту ВТБ, членам кооператива «Сосны», функционерам «Молодой гвардии «Единой России», Владиславу Суркову, пресс-секретарю премьера Наталье Тимаковой и самому Дмитрию Медведеву.

По данным издания, проблемы у хакеров начались после того, как в августе 2015 года «Анонимный интернационал», обнародовал открытое письмо главе департамента военной контрразведки генерал-полковнику Александру Безверхнему, а также несколько писем из почтового ящика Ксении Большаковой, занимавшей пост секретаря начальника департамента строительства Минобороны Романа Филимонова. Весь архив переписки был выставлен на электронную биржу за 350 биткоинов. Хакеры также опубликовали письмо, в котором заявили о «полной некомпетентности» и «преступной небрежности» сотрудников Минобороны. «Мы с сожалением убедились в полной некомпетентности сотрудников ряда подразделений Министерства обороны РФ в области информационной безопасности, а если говорить более конкретно — в преступной небрежности. Через бесплатные почтовые сервисы типа yandex.ru, mail.ru и американский gmail.com передавались незашифрованные служебные документы, часто представляющие собой секретную информацию, связанную с обороноспособностью РФ», – писал "Шалтай-Болтай". И добивал: «В записях устройств секретаря Филимонова Ксении Большаковой оказались пароли и доступы на служебные почтовые сервера Министерства обороны. С печалькой отмечаем, что если данная информация стала доступна нам, то с большей степенью вероятности она могла быть доступна и спецслужбам ряда заинтересованных стран».

«Мы не знаем, какие слова и кому говорил министр обороны Сергей Шойгу, но, как нас уверили осведомленные собеседники, и содержание, и тон были крайне убедительны. Департамент военной контрразведки получил команду. Видимо, в том же 2015 году личности членов «Анонимного интернационала», выступавших под именами персонажей «Алисы в Стране Чудес», не были секретом», - отмечает издание.

В ноябре 2016 года задержали Владимира Аникеева, представлявшегося Льюисом, – его назвали создателем и вдохновителем «Шалтай-Болтая». По данным СМИ, он согласился на сделку со следствием и активно дает показания. В декабре 2016 года под арест попали начальник второго оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, оперативник того же управления Дмитрий Докучаев и глава отдела расследования компьютерных инцидентов из «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Предполагается, что Михайлов и Докучаев были связаны с Аникеевым, хотя и неясно, кто из них выступал в роли поставщика информации. В январе чекистам и Стоянову предъявлены обвинения в госизмене, заговорили о связи с ЦРУ. При этом издание отмечает, что сам Владимир Аникеев к ЦРУ отношения не имеет.