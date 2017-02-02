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Московский листок

Дорогие россияне побаиваются ездить в Турцию даже в самый сезон

Опубликовано 02.02.2017 в разделе комментариев 0

турция кризис туризм
Дорогие россияне побаиваются ездить в Турцию даже в самый сезон

В Турции в 2016 году побывали 866 тысяч россиян, что почти на 80 процентов меньше, чем годом ранее (3,65 миллиона человек). Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным министерства туризма и культуры Турции, в общей сложности поток иностранных гостей в страну снизился на 30 процентов, до 25,3 миллиона человек.

Среди европейских стран самое сильное снижение показала Швеция: число путешественников оттуда сократилось на 48 процентов. Турпоток из Норвегии упал на 45 процентов, из Франции — на 35, из Великобритании — на 32, из Германии — на 30,3 процента. 

Доходы от визитов зарубежных гостей также снизились почти на 30 процентов в сравнении с 2015 годом. Бюджет Турции получил в 2016-м от индустрии путешествий 22,1 миллиарда долларов. 

Основной причиной падения турпотока стали проблемы с безопасностью, в частности, серия терактов в разных регионах страны, поясняют в АТОР. 

В Турции надеются, что в текущем году туристический сектор восстановится во многом благодаря активности российского рынка. По разным оценкам, в этом году на пляжах страны ждут 3-3,5 миллиона россиян, отмечают эксперты АТОР. 

В январе стало известно, что путевки в Турцию на лето на этапе раннего бронирования оказались наиболее популярными у россиян, вытеснив с первого места путешествия по стране.

Отметим, что и год назад Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в ходе проверок с декабря по 20 февраля не выявила ни единого факта реализации туристических путевок в Турцию, сообщается на сайте ведомства. 

В этот период в общей сложности проведена 1461 внеплановая проверка, вынесено 132 определения о возбуждении административного дела и проведении административного расследования, а также составлено 214 протоколов об административных правонарушениях. При этом в службе подчеркнули, что работа по проверкам туристических компаний продолжается. 

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