В Кемеровской области вдовец претворил в жизнь сюжет кинофильма "Кука"

Житель города Прокопьевск в Кемеровской области получил 10 месяцев исправительных работ за то, что 10 месяцев получал пенсию за свою умершую сожительницу, чье тело он все это время хранил в гараже. Об этом случае сообщается на YouTube-канале "НОВОСТИ ЗДЕСЬ. КУЗБАСС".

В декабре 2014 года мужчина забрал из хосписа тело умершей подруги, но документы о ее смерти оформлять не стал. Вместо этого он отнес труп в гараж и благодаря оставшимся у него документам и банковской карте покойной почти год снимал деньги, которые ей перечислял Пенсионный фонд.

Суд квалифицировал действия прокопчанина по статье "Кража". В региональном ПФР в этой связи заверили, что подобные случаи - единичны.

От редакции: Ну, вот ещё один яркий случай влияния кино на жизнь. А ещё утверждают до сих пор, что спорен вопрос, что было вначале - преступность или кино о преступности... В РФ - так точно кино о преступности, оно и воспитало будущий правящий класс. Не могу, конечно, утверждать, что житель Кузбасса точно подсмотрел технологию в фильме "Кука", но сходство поразительное - только там ленинградская девочка дошкольного возраста жила с бабушкой, жили они вместе на бабушкину пенсию, а когда бабушка умерла, внучка продолжала получать её пенсию по доверенности и паспорту. Потом, когда "подлог" был разоблачён в экстремальных условиях (ветхое жилище бабушки и внучки сгорело), девочку удочерила уроженка московской богатой семьи. Фильм - одна из немногих удач отечественного кинематографа лет за десять. Потрясающе трогательный и без фальши, пробуждающий в зрителе лучшее, что ещё осталось после капиталистического морального мора.

Конечно же, взрослый кузбасский мужик - не маленькая девочка, тут моральный аспект не обсуждается. Хотя, большинство обворованных олигархической властью население СССР считает, и вполне обоснованно, что это государство должно ему ,а не наоборот. Однако сходство сюжетов - поражает, хотя фильм вышел на экраны аж 10 лет назад.

Д.Ч.