Захиревшая со времён Чаушеску Румыния вышла в небывалом единстве бороться против коррупции

В среду, 1 февраля, в Бухаресте прошел самый масштабный митинг со времен падения коммунизма. Протест вызвало решение правительства Румынии отменить и смягчить наказание для коррупционных преступлений с ущербом менее 200 тысяч леев (47,5 тысячи долларов). Эта сумма вдвое превышает средний годовой доход жителей страны.

По разным оценкам, в столице Румынии протестовали до 150 тысяч человек, еще 100-150 тысяч приняли участие в акциях в других городах, передает Reuters. В отдельных случаях протесты перерастали во вспышки насилия. Демонстранты запускали в полицейских факелы и осветительные ракеты, те отвечали слезоточивым газом. Агентство Mediafax говорит о четверых пострадавших.

"Я пришел сюда, чтобы защитить нашу страну от преступников, которые пытаются уничтожить власть закона в Румынии. Мы пришли, чтобы защитить наши права и интересы", - приводит Romania TV слова одного из участников митинга в Бухаресте. Протестующие требовали отставки недавно сформированного правительства и скандировали "Воры!" и "Крысы!"

Как отмечается, протесты вспыхнули через несколько часов после того, как Евросоюз направил правительству Румынии предупреждение по поводу законодательной инициативы. "Борьба с коррупцией должна двигаться вперед, а не подрываться. Мы внимательно следим за развитием событий в Румынии", - отметил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Посольства Бельгии, Канады, Франции, Германии, Нидерландов и США представили совместное заявление, в котором критикуют инициативу правительства на том основании, что она "подрывает" позиции Румынии и не соответствует курсу на верховенство закона в ЕС.

Румынские СМИ утверждают, что чрезвычайный закон о смягчении наказания за коррупцию и амнистии осужденных на более чем на пять лет лишения свободы представляет собой непосредственную выгоду для лидера правящей партии Ливиу Драгни. Сам премьер отрицает любые обвинения и утверждает, что не понимает, чем так расстроены протестующие.

"Это невероятная демонстрация разочарования, протест людей, которые чувствуют себя обманутыми. Они были преданы собственным правительством. Социалистическое правительство пришло к власти месяц назад, и спустя месяц они заставили сотни тысяч людей выйти на улицы", - отмечается в репортаже.

Министр Румынии по делам бизнеса, торговли и предпринимательства Флорин Николае Жьяну в четверг, 2 февраля, объявил о выходе из кабмина по "этическим соображениям.

"Как я должен смотреть в глаза своему сыну, что я скажу ему спустя годы? Я вынужден буду объяснять, что его отец был трусом и шел на те меры, которых не одобрял", - приводит ТАСС его сообщение, опубликованное в Facebook. Жьяну, представитель правящей Социал-демократической партии, пробыл министром только 28 дней. Накануне в отставку ушел генеральный секретарь правительства Даниел Шандру. Он обвинил премьера в том, что тот "превратил общественную службу в службу личным интересам политиков с уголовными проблемами".

Издание AVA напоминает, что ранее Драгни был обвинен прокурорами управления по борьбе с коррупцией в организации подделки результатов голосования на референдуме о смещении с должности президента Траяна Бэсэску в июле 2012 года. Согласно данным следствия, социалист использовал около десяти способов фальсификации, среди которых - многоразовое голосование, "туристическое" голосование и подделка подписей.

По данным Transparency International, Румыния находится на 48-м месте в мире по уровню коррупции.

Отметим, что в РФ уже стали меньше сажать за коррупцию - однако многотысячных протестов граждан не воспоследовало...

В Путинской России на четверть сократилось число осужденных по коррупционным делам, передает РБК со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде за 2016 год. Так, в 2016 году судьи признали виновными 5,3 тыс. коррупционеров. Это на 25% меньше, чем в прошлом году, когда эти показатели составили 7,2 тыс. человек. При этом, количество осужденных за дачу взятки оказалось в 2,4 раза больше (3,8 тыс. человек), чем за ее получение (1,5 тыс. человек).

Отмечается, что в 2016 году изменилась категория обвиняемых - если раньше фигурантами дел становились бизнесмены и региональные губернаторы, то за последний год под следствием оказались генералы Следственного комитета России и действующий на момент задержания министр экономразвития Алексей Улюкаев.

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