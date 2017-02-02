А не слишком ли много "анн карениных" в столичном метро?

Сегодня неизвестная женщина упала под приходящий поезд на станции метро "Алтуфьево" и от полученных травм погибла. Обстоятельства пока выясняются, но за последние дни это уже третий случай, когда люди оказываются под колесами поездов московской подземки.

29 января женщина с ребенком прыгнула под колеса поезда на станции "Молодежная". Мотив уже выяснен - это было двойное самоубийство, женщина умерла в больнице, ребенок до сих пор в коме с тяжелыми повреждениями.

В тот же день в московском метро на "Кунцевской" покончил жизнь самоубийством мужчина, но на фоне истории с погибшими матерью и ее дочерью эта трагедия была меньше отражения в СМИ.

Всего в московском метро ежегодно заканчивают жизнь под колесами около 150 человек, то есть в среднем через день кто-то бросается под поезд. Не слишком ли часто для нашего расчудесного города?

Конечно, в масштабах 12-миллионного города 150 самоубийств не так уж и много, но ведь есть еще трамваи, пригородные поезда, недавно стараниями мэра Собянина построена МКЖД - это просто как нарочно для "анны карениной"...

Вообще по числу самоубийств Россия находится на четвёртом месте в мире – после Индии, Китая и США. Но если смотреть на численность населения... Причем статистика утверждает, что до 2015 года число самоубийств в стране неуклонно снижалось, а вот сейчас снова стало расти. Но даже в "благополучном" 2015 году от самоубийств погибли больше граждан России, чем от дорожных аварий, говорится в ежемесячном докладе Федеральной службы государственной статистики о социально-экономическом положении в стране.

Статистика суицидов лукава, практически любое государство старается ее скрыть, подретушировать. Но есть достаточно бесспорные цифры, например, в России за последние 20 лет покончили жизнь самоубийством 830 тысяч человек. Это целый город размером с Краснодар. А потом мы спрашиваем, чего это Россия вымирает?

Конечно, в общей структуре смертности суицид занимает далеко не первое место, но если онкологию или инфаркт достаточно трудно предотвратить, то прыжок под поезд - вполне реально.

И потом в общей смертности статистика довольно ловко маскирует самоубийства - например, падение под тот же поезд можно квалифицировать как суицид, а можно как несчастный случай. Так что в реальности еще и больше получается.

Но все же, как гласит пословица, "на миру и смерть красна". И это касается не только подвигов, но и самоубийств тоже. Человек, сводя счеты с жизнью, иногда несет какой-то мессидж обществу самим способом совершения самоубийства. Особенно когда причины носят выраженный социальный характер. Далеко не всегда самоубийцы слабые люди - бывает, что и сильные, но в минуту слабости. И когда человек "на миру" бросается под поезд - это еще и послание, однозначно. Ведь можно все сделать "по тихому", но человек идет в метро и прыгает под колеса поезда на глазах у сотен пассажиров.

Кто-нибудь задавался вопросом, почему именно так?

Почему, например, самые "самоубийственные" месяцы - это август, июнь и январь? А мрачные и темные ноябрь и декабрь дают наименьшее их число.

Почему едва не половина всех самоубийств происходит по вторникам? А по субботам чрезвычайно редко...

Или почему "зеленая" ветка метро по числу суицидов превосходит остальные в 2-3 раза? Почему чаще всего люди едут, чтобы свести счеты с жизнью, в центр, на "Павелецкую" или "Комсомольскую"? Да-да, где еще не только переход, но и выход к вокзалам, к электричкам...

Почему по числу самоубийств на тысячу населения Московская область в 3 раза превышает Москву, и не в этом ли еще кроется популярность самоубийств на транспорте?

Но главное, конечно, почему вдруг в Москве начался рост самоубийств с явной социальной подоплекой?

То есть, конечно, можно догадаться, почему. Но трудно понять, почему это никого особо не волнует. Слабые должны умереть? И для этого созданы все условия...

Анатолий Баранов