А не слишком ли много "анн карениных" в столичном метро?

Сегодня неизвестная женщина упала под приходящий поезд на станции метро "Алтуфьево" и от полученных травм погибла. Обстоятельства пока выясняются, но за последние дни это уже третий случай, когда люди оказываются под колесами поездов московской подземки.
29 января женщина с ребенком прыгнула под колеса поезда на станции "Молодежная". Мотив уже выяснен - это было двойное самоубийство, женщина умерла в больнице, ребенок до сих пор в коме с тяжелыми повреждениями.
В тот же день в московском метро на "Кунцевской" покончил жизнь самоубийством мужчина, но на фоне истории с погибшими матерью и ее дочерью эта трагедия была меньше отражения в СМИ.
Всего в московском метро ежегодно заканчивают жизнь под колесами около 150 человек, то есть в среднем через день кто-то бросается под поезд. Не слишком ли часто для нашего расчудесного города?
Конечно, в масштабах 12-миллионного города 150 самоубийств не так уж и много, но ведь есть еще трамваи, пригородные поезда, недавно стараниями мэра Собянина построена МКЖД - это просто как нарочно для "анны карениной"...
Вообще по числу самоубийств Россия находится на четвёртом месте в мире – после Индии, Китая и США. Но если смотреть на численность населения... Причем статистика утверждает, что до 2015 года число самоубийств в стране неуклонно снижалось, а вот сейчас снова стало расти. Но даже в "благополучном" 2015 году от самоубийств погибли больше граждан России, чем от дорожных аварий, говорится в ежемесячном докладе Федеральной службы государственной статистики о социально-экономическом положении в стране.
Статистика суицидов лукава, практически любое государство старается ее скрыть, подретушировать. Но есть достаточно бесспорные цифры, например, в России за последние 20 лет покончили жизнь самоубийством 830 тысяч человек. Это целый город размером с Краснодар. А потом мы спрашиваем, чего это Россия вымирает?
Конечно, в общей структуре смертности суицид занимает далеко не первое место, но если онкологию или инфаркт достаточно трудно предотвратить, то прыжок под поезд - вполне реально.
И потом в общей смертности статистика довольно ловко маскирует самоубийства - например, падение под тот же поезд можно квалифицировать как суицид, а можно как несчастный случай. Так что в реальности еще и больше получается.
Но все же, как гласит пословица, "на миру и смерть красна". И это касается не только подвигов, но и самоубийств тоже. Человек, сводя счеты с жизнью, иногда несет какой-то мессидж обществу самим способом совершения самоубийства. Особенно когда причины носят выраженный социальный характер. Далеко не всегда самоубийцы слабые люди - бывает, что и сильные, но в минуту слабости. И когда человек "на миру" бросается под поезд - это еще и послание, однозначно. Ведь можно все сделать "по тихому", но человек идет в метро и прыгает под колеса поезда на глазах у сотен пассажиров.
Кто-нибудь задавался вопросом, почему именно так?
Почему, например, самые "самоубийственные" месяцы - это август, июнь и январь? А мрачные и темные ноябрь и декабрь дают наименьшее их число.
Почему едва не половина всех самоубийств происходит по вторникам? А по субботам чрезвычайно редко...
Или почему "зеленая" ветка метро по числу суицидов превосходит остальные в 2-3 раза? Почему чаще всего люди едут, чтобы свести счеты с жизнью, в центр, на "Павелецкую" или "Комсомольскую"? Да-да, где еще не только переход, но и выход к вокзалам, к электричкам...
Почему по числу самоубийств на тысячу населения Московская область в 3 раза превышает Москву, и не в этом ли еще кроется популярность самоубийств на транспорте?
Но главное, конечно, почему вдруг в Москве начался рост самоубийств с явной социальной подоплекой?
То есть, конечно, можно догадаться, почему. Но трудно понять, почему это никого особо не волнует. Слабые должны умереть? И для этого созданы все условия...
Анатолий Баранов
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ес написал 02.02.2017 23:00
Отсутствие сострадания, сопереживания, взаимопомощи, обман,ложь, предательство стали в один ряд с обыденностью...
Камилла написал 02.02.2017 20:37
"У нас и верховной власти есть много общего...Мы чувствуем трагическую отчужденность от толпы и презрение к ней.У верховной власти в России свой репертуарный театр,в котором она вынуждена играть одну и ту же Русскую (псевдопатриотическую - К.) пьесу.Но актеры в ней и не обязаны верить в то,что играют,иначе просто сойдут с ума...
Т.е. при встрече с гребущими миллионы из госказны ненавистниками народа России,уродующими нашу культуру,власть дает им знать : "Мы с вами - одно целое,народ презираем,чужды ему.Но вынуждены играть в "патриотизм",в который не верим,ибо ,поверив,с ума сойдем".Такое отчуждение возможно только при правлении олигархии,не принадлежащей никому из коренных народов России.
Далее Быков называет 86% граждан России "фашистами",не имея к этому никаких оснований,просто так ему "кажется". Предлагает разжигать "национал-радикализм" ( это он П.Толстом) и далее,чтобы потом "жестко искоренить его",ибо и "только через это лежит путь к формированию настоящей нации".Вспоминается опыт Германии,нынешней Украины,в которых "настоящие нации" формируют по подобным лекалам.
Вспоминается и интервью Берла Лазара,притворно сожалеющем о "родителях,чьи дети стали национал-патриотами ; впрочем, они сами виноваты : неправильно детей воспитывали".
Сказал бы он это в Израиле родителям израильской молодежи.
Люди справедливо делают вывод,что России готовят судьбу Палестины и Донбасса,где их будут истреблять на собственной земле за косой взгляд в сторону быковых,улицких,шендеровичей...Т.е. превращать в действительно фашистское государство.
Люди не хотят быть жертвами сионофашизма в своей же стране,победившей когда-то немецкий фашизм,спасшей в свое время миллионы евреев.
Надо задуматься написал 02.02.2017 18:03
Ф написал 02.02.2017 16:58
хрентевдышло написал 02.02.2017 16:10
в ней не бывает пленных.
ее написал 02.02.2017 15:51
Cud написал 02.02.2017 15:33
-строительство подземного комплекса на Манежной площади вопреки запрету специалистов
-уничтожение исторического памятника гостиницы Москва
-поджег исторического памятника Манежа
-участие в госпервороте в августе 1991 года
- участие в избиении ветеранов 1 мая 1993 г на Ленинском проспекте
-участие в расстреле Верховного Совета РФ в октябре 1993 г
-ограбление банка Москвы и переправка его средств Лондон
ВОР КАЦ (лужков) ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!
не понял написал 02.02.2017 14:45
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Война поднимет рождаемость и снизит смертность?
войнанужна написал 02.02.2017 14:12
Кошмар написал 02.02.2017 13:57
Нищета
-вот что гарантирует гарант.
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Нужна война для поднятия духа. Россию всеглюда выручала война.
Кошмар написал 02.02.2017 13:57
-вот что гарантирует гарант.
Пантера написал 02.02.2017 13:18
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Август это Предвестник Конца Лета,Тепла,начало холодов,осени.Тут объяснять не надо.
Почему январь?Перед Новым годом у людей еще есть какие то надежды и радости,новогодние хлопоты,музыка,подарки и тп..
А в январе все!Праздники закончились,деньги чаще всего тоже.Но самое главное это то,что надежды и радости резко пропадают.Раз и все.
Люди четко осознают,что приход Нового года ничего,абсолютно НИЧЕГО к лучшему не изменил в их жизни.А наоборот!Стало еще хуже!
Ведь с Нового года все и повсюду ДОРОЖАЕТ!Правящие уроды это объясняют инфляцией и прочей чепухой.А когда то (в убитом чубайсами СССР) было все по -другому:цены СНИЖАЛИСЬ!
В путинской РФ просто не хочется жить.Потому что нет перспектив,нет радости.Это витает прямо в воздухе!А если твое существование еще усугубляется и социальными проблемами..Бедностью,безработицей,одиночеством,а в ящике по -прежнему Путин и Ко сидят и вещают,как все хорошо и будет еще лучше..В общем вот такой диссонанс.
Ужас написал 02.02.2017 12:56
Исаак Израилевич Иванов написал 02.02.2017 12:50