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Московский листок

Чиновники Минкульта попались на махинациях с памятниками архитектуры Санкт-Петербурга

Опубликовано 02.02.2017 в разделе комментариев 1

Чиновники Минкульта попались на махинациях с памятниками архитектуры Санкт-Петербурга

Федеральная служба безопасности начала проверку чиновников комитета культуры Санкт-Петербурга и Минкультуры из-за возможных махинаций с историческими зданиями. Как передает портал Life, за 10 лет сотрудники Минкультуры в сговоре с экспертами вывели из фонда около двухсот исторических зданий Санкт-Петербурга, которые впоследствии были снесены или переданы коммерсантам под их нужды. По самыми скромным подсчётам, ущерб городу от махинаций с культурными объектами составил около 10 миллиардов рублей.

По данным издания, ФСБ схему махинаций сдал эксперт, проходивший по делу Минкульта. Заключив сделку со следствием, он рассказал о десятке подельников в мэрии Санкт-Петербурга и Минкульта РФ.

В Росреестре по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что действительно существует схема, при которой объекты культурно-исторического наследия в результате экспертизы лишались такого статуса и переходили в коммерческое пользование. После этого изменение назначения объекта фиксируется в Едином госреестре прав на недвижимость (до начала 2017 года — в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество). Оспорить перевод зданий в другой статус можно по суду, но для этого заявление должна подать заинтересованная сторона, однако все участники этого процесса, как правило, довольны итогами произошедших изменений, отметил собеседник издания.

В комитете по культуре Санкт-Петербурга заявили, что не занимаются охраной памятников: за них отвечает городской комитет имущественных отношений.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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в СПб надо шерстить
прежде всего ПИБ. написал 02.02.2017 14:30
который помогал оформлять прихватизаторам объекты промышленности практически за бесплатно.
Например им ничего не стоило показать отсутствие в документах подвального этажа площадью 500м2 и высотой 4м. в котором до этого размещался цех.
Видимо все промобъекты уже роздали, перешли на культурное наследие.
Необходимо привлечь гл.архитектора СПб укра харченко, из команды матвиенко ну и саму ее.
Матвиенко из питера слиняла, но еЁ команда укров осталась. Укр полтавченко передал Исакий евреям РПЦ.
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