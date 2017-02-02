Чиновники Минкульта попались на махинациях с памятниками архитектуры Санкт-Петербурга

Федеральная служба безопасности начала проверку чиновников комитета культуры Санкт-Петербурга и Минкультуры из-за возможных махинаций с историческими зданиями. Как передает портал Life, за 10 лет сотрудники Минкультуры в сговоре с экспертами вывели из фонда около двухсот исторических зданий Санкт-Петербурга, которые впоследствии были снесены или переданы коммерсантам под их нужды. По самыми скромным подсчётам, ущерб городу от махинаций с культурными объектами составил около 10 миллиардов рублей.

По данным издания, ФСБ схему махинаций сдал эксперт, проходивший по делу Минкульта. Заключив сделку со следствием, он рассказал о десятке подельников в мэрии Санкт-Петербурга и Минкульта РФ.

В Росреестре по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что действительно существует схема, при которой объекты культурно-исторического наследия в результате экспертизы лишались такого статуса и переходили в коммерческое пользование. После этого изменение назначения объекта фиксируется в Едином госреестре прав на недвижимость (до начала 2017 года — в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество). Оспорить перевод зданий в другой статус можно по суду, но для этого заявление должна подать заинтересованная сторона, однако все участники этого процесса, как правило, довольны итогами произошедших изменений, отметил собеседник издания.

В комитете по культуре Санкт-Петербурга заявили, что не занимаются охраной памятников: за них отвечает городской комитет имущественных отношений.