Теперь чиновник допущен безответственно «рулить» государством, теперь «хвост вертит собакой».

Вопреки указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 603 чиновниками заблокирован «прорывный метод исследований и разработок».

Регламент поиска “компетентности”

Законом ФЗ-59 от 2 мая 2006 г. “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” предусмотрено рассмотрение обращений граждан по “компетенции”.

Госдума, видать, усмотрела, что в результате демократических преобразований в государстве наблюдается недостаток “компетенции “. Искоренить причину этого явления затруднительно, а следствие, дескать , можно исключить законом.

Закон регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления. Закон прошел процедуры слушания в Госдуме, одобрен Советом Федерации, согласован с Конституционным судом и подписан Президентом РФ.

Закон содержит 15 статей, предписывающих строгое и неукоснительно рассмотрение обращений граждан по существу вопроса. Практическое применение чиновниками всех категории нашла статья 10 параграф 5. Этот пункт закрепляет за чиновником право определения

“компетентности” руководителя, в адрес которого направлено обращение, и удержание его от принятия ответственных решений. Извещение заявителю содержит лишь принятое чиновником решение о переадресации обращения. По переадресованным обращениям чиновник ответственности не несет. Организация, куда было направлено обращение о своем ответе заявителю, чиновника не извещает. Чиновник в ответе заявителю не заинтересован.

Для чиновника важно чтобы число входящих и исходящих находилось в строгом соответствии. Ответственность за переадресацию обращения законом не предусмотрена.

Направление жалоб на неправомерные действия чиновника - запрещены

Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений (статья 14) осуществляют некие государственные органы и органы местного самоуправления, и должностные лица, но в пределах своей “компетенции”.

Они же анализируют обращения и даже принимают меры к устранению причин нарушения прав и свобод и законных интересов граждан. Можно лишь предположить, что эти действия осуществляются.

Руководство организации за действия подчиненного чиновника не отвечает, поскольку не ведает, чем он занимается. Вину за действие или бездействие чиновника определяет суд, а ответственность за бездействие чиновника несет государство. Да и какое решение может вынести суд. Денежный штраф, с оговоркой, чтобы семья нерадивого чиновника не пострадала.

Закон ФЗ-59 наделяет чиновника полномочиями в ущерб Конституции РФ.

В части:

Ст. 23 п. 2 право на тайну переписки.

Чиновник, сотрудник канцелярии вскрывает письмо, знакомится с содержанием и переадресовывает письмо, лишая адресат права переписки. Согласно УПК РФ Ст. 13 п1. Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного решения.

Ст. 55 п.2. В РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Переадресации обращения умаляет права заявителя и адресата на рассмотрение материалов письма.

Ст.44 п.1. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Обращение заявителя является его интеллектуальной собственностью. Право на переадресацию обращения имеет адресат по согласованию с заявителем.

В результате внедрения закона ФЗ-59 чиновник получил широкие полномочия отчуждени

я собственного руководителя от выполнения прямых служебных обязанностей. Впрочем, руководители, вероятно, не в претензии к сотрудникам канцелярии, поскольку избавлены от процедуры рассмотрения обращений и принятия ответственных решений.

Закон ФЗ-59 весьма эффективен и под него попадают любые входящие обращения. Действия чиновника практически нельзя обжаловать, поскольку им строго соблюдается закон.

Мы, чай, и не заметили, как Россия от диктатуры пролетариата перешла к диктатуре чиновника

Переход от командно- административного к демократическому правлению потребовал перестройки всего механизма управления государством, и прежде всего, аппарата госслужащих. Основные положения этой перестройки отражены в исходном документе – “Концепция реформирования системы государственной службы Российской Федерации” от 15 августа 2001 г. № Пр-1496. По настоящее время проводятся меры в обеспечение профессионализма и “компетентности” госслужащих. По настоящее время эти реформы буксуют.

По данным РБК ( Российский бизнес канал) численность конкретно госслужащих в России в 2013 г. составила 1 млн. 455тыс. человек, или 1,9% от рабочей силы. Несмотря на снижение числа госслужащих почти на 100 тыс. человек расходы на оплату их труда продолжают расти. Самые большие аппетиты – у высших госслужащих, численность которых составляет около 40 тыс. человек. Расходы на оплату труда в 2009 г. занятых в госуправлении составляли 519,3 млрд. руб., то в 2013г. 682, 7 млрд. руб . Зарплаты госслужащих неизменно растут. Неизменной остается функция отчуждения руководителей организаций от рассмотрения и принятия решений по входящим документам.

Закон ФЗ-59 носит бутафорскую, поддельную форму и отражает возможность чиновников отвергать обращения граждан по признаку

“ компетентности ”. Попытки отыскать результаты деятельности по рассмотрению обращений граждан оказались тщетными. Даже следов от перетаскивания из пустого в порожнее нет! Удалось лишь разыскать реферат, в котором приводится негативная оценка действий закона ФЗ- 59.

В связи с неисполнением майских указов президента РФ

депутат Госдумы Дмитрий Горовцов предложил внести в Уголовный кодекс новую статью 286.2 «Неисполнение или ненадлежащие исполнение указов, распоряжений и поручений президента РФ».

Правительство и Верховный суд отклонили проект Горовцова на том основании, что УК РФ предусматривает наказание за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, вплоть до увольнения чиновника со службы. Естественно полагать, что для пресечения халатности меры воздействия должны быть адекватными. Очевидно, что чиновники всех рангов предпочитают сохранить существующее положение не прохождения любых материалов, что сверху вниз, что снизу вверх. Такая традиция была одним из факторов, приведших к разрушению СССР. Поддержание этой традиции неизбежно ведет к негативной деятельности управления государством и способствует разрушению РФ

Советские госслужащие нашли эффективный способ ухода от ответственности – переводить служебный вопрос “по компетенции”. Правда, в советское время этот прием использовали осторожно. Неисполнение служебных обязанностей строго каралось. Однако, обычай отчуждения от исполнения служебного долга во время демократических преобразований приобрел форму закона ФЗ-59. Ответственность за неисполнение сведена к нулю. Врач несет ответственность за больного и назначает проведение анализов, на основании которых назначает лечение. Следователь несет ответственность при проведении следствия. Собирает улики и доказательства для определения вины подследственного. Только 1,5 млн. госслужащих обрели право уходить от ответственности, используя параграфы закона ФЗ – 59. Как неосмотрительно руководство государства утвердило закон ФЗ-59. Теперь первые лица государства лишены «права переписки». Ущерб государству от закона ФЗ- 59 неизмеримо выше, чем от санкций, которые введены Западом по отношению к РФ.

Теперь чиновник допущен безответственно «рулить» государством, теперь «хвост вертит собакой».

Закон ФЗ-59 подлежит отмене либо введению строгой ответственности за прохождение переадресованных материалов, иначе «инсульт», паралич, не управляемый хаос, нарушение функций государственного управления.