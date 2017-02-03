"Оправославились"

Смотрю чемпионат мира по хоккею с мячом. Играет сборная России. Наши забили гол, поехали обниматься. Крупный план. Смотрю у хоккеистов что-то изображено на правом плече. Обычно там находятся логотипы различных спонсоров. Тут какой-то логотип странный. На икону похож. Сначала я подумал, что зрение стало подводить.

Полез в яндекс. Набрал в строке поиска «что изображено на форме сборной России по хоккею с мячом». Нет, со зрением всё в порядке:

«МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Образ благоверного князя Александра Невского будет изображен на форме национальной сборной России по хоккею с мячом, в которой она будет выступать в международных соревнованиях сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

"Отныне духовным покровителем ФХМР и сборной России является Святой благоверный князь Александр Невский, а духовным Днем рождения (именинами) федерации - 6 декабря, день памяти Святого", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также 26 сентября стало известно, что президент Международной федерации бенди и ФХМР Борис Скрынник был избран в состав президиума Всемирного русского народного собора.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/sport/3658242»

Боюсь оскорбить чувства верующих, но что-то мне подсказывает, что не все игроки сборной православные. Вот состав: вратари - Роман Черных, Денис Рысев; защитники - Павел Булатов, Юрий Викулин, Михаил Прокопьев, Василий Грановский, Алексей Чижов, Валерий Ивкин; полузащитники - Алан Джусоев, Дмитрий Савельев, Янис Бефус, Сергей Шабуров, Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Александр Антипов; нападающие - Евгений Иванушкин, Артём Бондаренко, Никита Иванов, Алмаз Миргазов.

Так я боюсь оскорбить чувства верующих, а чиновники из федерации, по-видимому, нет. «Сургутнефтегаз» и благоверный князь Александр Невский на одном уровне. При чём, «Сургутнефтегаз» разместился у сердца, а князь – на плече.

Хорошо, хоть не на трусах.

От редакции: А то автор имеет против трусов? Ну, например, решит сборная по бодибилдингу или прыжкам в воду тоже приобрести себе духовного покровителя с соотвествующим образом - куда им его лепить?

Ну да ладно, сборная по хоккею хоть иногда что-то выигрывает, не стдно сказать, что Сургутнефтегазсвятой Александр помог.

А ну как сборная по футболу тоже решит избрать себе небесного покровителя?

Тут вариантов не много, либо святой Христофор...

Либо уж святой великомученик Николай Романов.

И форма у царя подходящая, и с таким символом можно рассчитывать на достойные результаты...

А.Б.