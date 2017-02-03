Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Оправославились"

Опубликовано 03.02.2017 автором Иван Карамазов в разделе комментариев 0

путин царь романовы монархия
"Оправославились"

Смотрю чемпионат мира по хоккею с мячом. Играет сборная России. Наши забили гол, поехали обниматься. Крупный план. Смотрю у хоккеистов что-то изображено на правом плече. Обычно там находятся логотипы различных спонсоров. Тут какой-то логотип странный. На икону похож. Сначала я подумал, что зрение стало подводить.

Полез в яндекс. Набрал в строке поиска «что изображено на форме сборной России по хоккею с мячом». Нет, со зрением всё в порядке:

«МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Образ благоверного князя Александра Невского будет изображен на форме национальной сборной России по хоккею с мячом, в которой она будет выступать в международных соревнованиях сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

"Отныне духовным покровителем ФХМР и сборной России является Святой благоверный князь Александр Невский, а духовным Днем рождения (именинами) федерации - 6 декабря, день памяти Святого", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также 26 сентября стало известно, что президент Международной федерации бенди и ФХМР Борис Скрынник был избран в состав президиума Всемирного русского народного собора.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/sport/3658242»

 

Боюсь оскорбить чувства верующих, но что-то мне подсказывает, что не все игроки сборной православные. Вот состав: вратари - Роман Черных, Денис Рысев; защитники - Павел Булатов, Юрий Викулин, Михаил Прокопьев, Василий Грановский, Алексей Чижов, Валерий Ивкин; полузащитники - Алан Джусоев, Дмитрий Савельев, Янис Бефус, Сергей Шабуров, Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Александр Антипов; нападающие - Евгений Иванушкин, Артём Бондаренко, Никита Иванов, Алмаз Миргазов.

Так я боюсь оскорбить чувства верующих, а чиновники из федерации, по-видимому, нет. «Сургутнефтегаз» и благоверный князь Александр Невский на одном уровне. При чём, «Сургутнефтегаз» разместился у сердца, а князь – на плече.

Хорошо, хоть не на трусах.

От редакции: А то автор имеет против трусов? Ну, например, решит сборная по бодибилдингу или прыжкам в воду тоже приобрести себе духовного покровителя с соотвествующим образом - куда им его лепить? 

Ну да ладно, сборная по хоккею хоть иногда что-то выигрывает, не стдно сказать, что Сургутнефтегазсвятой Александр помог.

А ну как сборная по футболу тоже решит избрать себе небесного покровителя?

Тут вариантов не много, либо святой Христофор...

Либо уж святой великомученик Николай Романов.

И форма у царя подходящая, и с таким символом можно рассчитывать на достойные результаты...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
НЛО над Лазаревским
НЛО над Лазаревским
03.02.2017
На улице Николая Музыки замерзает вдова Героя Социалистического Труда - Галина Музыка
На улице Николая Музыки замерзает вдова Героя Соци...
02.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Теперь чиновник допущен безответственно "рулить" государством, теперь "хвост вертит собакой" (1)
Британское правительство опубликовало план выхода из ЕС (0)
"Оправославились" (0)
Единороссы решили приравнять народные сходы к политическим демонстрациям (3)
Подтверждено - гибель женщины в метро была самоубийством (0)
Осужденный на 7,5 лет за взятки эк-глава воронежского автодора уже через год оказался на свободе (1)
Россия не предупредила Белоруссию о создании погранзоны (5)
МВД сырьевой империи сохранило банкирам более, чем три миллиарда рублей (0)
Путин уволил 16 генералов МЧС, МВД и СК (5)
Эрдоган действует по чеченским заветам Путина и канонам тэйповой вражды: задержана родня Гюлена (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: С фрoнта
Дарья Митина Дарья Митина: Изучая русскo-персидский разгoвoрник
Дарья Митина Дарья Митина: И ещё к иранскoй декаде
Дарья Митина Дарья Митина: Ещё к иранскoй декаде
Дарья Митина Дарья Митина: Чегo тoлькo не узнаешь....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss