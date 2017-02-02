Владимир Кара-Мурза отравлен тем же кофе, что и первый лидер ЛНР Болотов?

Координатор возглавляемого экс-главой ЮКОСа Михаила Ходорковского проекта "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза - младший срочно госпитализирован в Москве. Об этом радиостанции "Эхо Москвы" сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский со ссылкой на жену журналиста.

На сайте "Открытой России" сообщается, что в 6:30 утра в четверг, 2 февраля, журналист поступил в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу имени С. С. Юдина (бывшая городская больница N7) в Коломенском проезде.

Вишневский сообщил "Эху Москвы", что Кара-Мурза "опять в реанимации с симптомами, напоминающими те, с которыми его госпитализировали в 2015 году, когда он был на грани жизни и смерти и чудом выжил".

"Рано утром ему стало плохо. Родители вызвали скорую. В 6:30 утра он поступил в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу им. С. С. Юдина", - рассказала "Открытой России" жена журналиста Евгения.

О госпитализации экс-зампреда партии ПАРНАС РИА "Новости" сообщил член бюро федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин. "Он в реанимации, да. У него очень похожи симптомы на то, что было в 2015 году, но я, к сожалению, не знаю деталей..." - сказал политик. "Сегодня он должен был улететь к семье в Штаты, но вот оказался в итоге в реанимации", - добавил оппозиционер.

В свою очередь, главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов рассказал о том, что Владимир Кара-Мурза - младший попал в реанимацию с симптомами отравления, в своем Twitter. По его словам, эту информацию он получил от супруги политика.

Отметим, что серия загадочных отравлений в стиле Литвиненко - не прекращается. Вот и первого главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерия Болотова могли отравить, считает его супруга Елена, сообщает Life. Накануне смерти Валерий Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА. Когда он вернулся, то, по словам супруги, почувствовал себя плохо.

При этом Болотов обвинял в своем плохом самочувствии выпитый на встрече кофе. "Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?" - рассказала Елена Болотова правоохранителям.

По ее словам, будучи встревоженной, она пошла в поликлинику, чтобы прикрепить супруга к медицинскому учреждению. Вернувшись домой, Елена обнаружила мужа уже в бессознательном состоянии. Болотова тут же вызвала скорую помощь, но к приезду медиков ее супруг уже скончался.

В настоящее время тело экс-главы ЛНР направлено на экспертизу в судебный морг. Результаты будут известны через месяц. По словам Болотовой, ранее ее супруг на здоровье не жаловался. "Только иногда он говорил, что сердце покалывает... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили", - заявила она.

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