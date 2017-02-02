Владимир Кара-Мурза отравлен тем же кофе, что и первый лидер ЛНР Болотов?

Координатор возглавляемого экс-главой ЮКОСа Михаила Ходорковского проекта "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза - младший срочно госпитализирован в Москве. Об этом радиостанции "Эхо Москвы" сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский со ссылкой на жену журналиста.
На сайте "Открытой России" сообщается, что в 6:30 утра в четверг, 2 февраля, журналист поступил в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу имени С. С. Юдина (бывшая городская больница N7) в Коломенском проезде.
Вишневский сообщил "Эху Москвы", что Кара-Мурза "опять в реанимации с симптомами, напоминающими те, с которыми его госпитализировали в 2015 году, когда он был на грани жизни и смерти и чудом выжил".
"Рано утром ему стало плохо. Родители вызвали скорую. В 6:30 утра он поступил в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу им. С. С. Юдина", - рассказала "Открытой России" жена журналиста Евгения.
О госпитализации экс-зампреда партии ПАРНАС РИА "Новости" сообщил член бюро федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин. "Он в реанимации, да. У него очень похожи симптомы на то, что было в 2015 году, но я, к сожалению, не знаю деталей..." - сказал политик. "Сегодня он должен был улететь к семье в Штаты, но вот оказался в итоге в реанимации", - добавил оппозиционер.
В свою очередь, главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов рассказал о том, что Владимир Кара-Мурза - младший попал в реанимацию с симптомами отравления, в своем Twitter. По его словам, эту информацию он получил от супруги политика.
Отметим, что серия загадочных отравлений в стиле Литвиненко - не прекращается. Вот и первого главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерия Болотова могли отравить, считает его супруга Елена, сообщает Life. Накануне смерти Валерий Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА. Когда он вернулся, то, по словам супруги, почувствовал себя плохо.
При этом Болотов обвинял в своем плохом самочувствии выпитый на встрече кофе. "Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?" - рассказала Елена Болотова правоохранителям.
По ее словам, будучи встревоженной, она пошла в поликлинику, чтобы прикрепить супруга к медицинскому учреждению. Вернувшись домой, Елена обнаружила мужа уже в бессознательном состоянии. Болотова тут же вызвала скорую помощь, но к приезду медиков ее супруг уже скончался.
В настоящее время тело экс-главы ЛНР направлено на экспертизу в судебный морг. Результаты будут известны через месяц. По словам Болотовой, ранее ее супруг на здоровье не жаловался. "Только иногда он говорил, что сердце покалывает... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили", - заявила она.
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Роман написал 03.02.2017 00:28
казаряну написал 03.02.2017 00:06
- "речь идет о том факте, что армяне не верят в виновность" - обычное вранье. По указанной ссылке говорится что ОДНА армянка, якобы родственница Аветисянов не верит. По тому что не может понять за что Пермяков убил семью. Вранье очевидно. Мнение ОДНОЙ дуры выдают за мнение ВСЕХ армян.
- "у следствия была совершенно другая версия -По информации гюмрийской телекомпании "Гала"" - опять подлог. Мнение ТЕЛЕКАНАЛА (!!) выдают за версию следствие. Вранье налицо.
- "Все погибшие были застрелены в голову - означает - убийство совершено профессионалами" = опять вранье. Ребенок был зарезан штык-ножом. Это раз. Стрелять в головы в упор - может любой. Это два. Опять вранье? Несомненно.
- "парафиновая проба, но почему-то не оглашен ее результат" - по тому что для следствия он не важен. По российским законам эта проба не нужна.
.
В итоге что мы имеем? Набор вранья и бреда. Обобщая делаем вывод - российские СМИ имеют указание разжигать ненависть россиян к славянам украинцам и затирают конфликты между кавказцами и русскими.
Сидор написал 02.02.2017 23:49
не знаю написал 02.02.2017 21:57
предали или патриоты Германии?
Левон Казарян написал 02.02.2017 20:00
И что?
- - - - - - -
Анонимствующий фигурант спецслужбно-содомитского комплекса (ССК), не отрицающий свою лживость, делает вид, будто не понимает, что:
- речь идет о том факте, что армяне не верят в виновность Валерия Пермякова, а не о том, что они в этой связи говорят,
- как уже отмечалось, у следствия была совершенно другая версия:
newsru.com/crime/12jan2015/soldrusmrd6armen.html
"По информации гюмрийской телекомпании "Гала", следователи отрабатывают версию о том, что убийц было несколько. Причем один из подозреваемых якобы уже задержан на трассе Гюмри - Ереван.
_Все погибшие были застрелены в голову_, сообщает ТАСС со ссылкой на "Гала"", что, среди прочего, означает
- убийство совершено профессионалами,
- у Пермякова была взята парафиновая проба, но почему-то не оглашен ее результат, хотя, будь он положительным, обвинение должно было бы всячески подчеркивать его, как материальное свидетельство того, что обвиняемый стрелял.
.
Российский государственный аппарат, посредством своей АШ, убил семью Аветисянов, и подло обвинил в этом русского солдата, чтобы рассорить тов.Армян с Россией. Поскольку это не получилось, он теперь вельми исходит злобой против бедного Казаряна.
это ложь написал 02.02.2017 19:52
казаряну написал 02.02.2017 19:45
"Как указывал адвокат Арамазд Кивирян, до перевода в Армению Пермяков много раз самовольно уходил из части. Юрист также отмечал, что, по заключению экспертизы, на службу за границу был направлен человек, имеющий определенные психические отклонениями. Кроме того, командиры Пермякова, зная об этих проблемах, сочли возможным выдать ему оружие. Наконец, Кивирян обратил внимание, что о дезертирстве солдата российская сторона сообщила армянской через сравнительно большой промежуток времени после обнаружения самого факта."
---
Левон Казарян написал 02.02.2017 19:03
"[о]клеветавшего и удерживающего Валерия Пермякова."
--
о да, армянин, любящий убийцу своих соотечественников - это так мило )))
ты такой же Казарян как и Мендель - Медведев )))
- - - - - - -
Фигурант АШ российского государственного аппарата - настолько боящийся выступать от своего лица аноним, что прикрывается моей фамилией, лживо ее отрицая, пытается отвлечь внимание от:
.
- первого сообщения об убийстве семьи Аветисянов:
www.newsru.com/crime/12jan2015/soldrusmrd6armen.html
"По информации гюмрийской телекомпании "Гала", следователи отрабатывают версию о том, что убийц было несколько. Причем один из подозреваемых якобы уже задержан на трассе Гюмри - Ереван.
Все погибшие были застрелены в голову, сообщает ТАСС со ссылкой на "Гала"",
.
- того, что армяне не верят в виновность Пермякова:
http://graniru.org/Politics/World/m.254207.html
01.09.2016
"Одна из родственниц погибших, Лусинэ Аветисян, заметила, что Пермяков не смог дать удовлетворительного ответа на вопрос о мотивах убийства. "Потому что убил не он, а те, кто был с ним", - заключила она".
.
Это подтверждает объявленную мною в 2008 политическую цель войны - уничтожение российского государственного аппарата, в застенках которого томится оклеветанный Пермяков.
казаряну написал 02.02.2017 17:01
--
о да, армянин, любящий убийцу своих соотечественников - это так мило )))
ты такой же Казарян как и Мендель - Медведев )))
Левон Казарян написал 02.02.2017 16:36
Он этим косвенно признал, что связан с отравлениями Владимира Кара-Мурзы - младшего.
Левон Казарян написал 02.02.2017 16:33
как там поживает русский мальчик с глазами христа Валера Пермяков? ты же поклонник этого невинного младенца?
- - - - - - -
Обозначился враг военного из агентурной шпаны (АШ) российского государственного аппарата, оклеветавшего и удерживающего Валерия Пермякова.
казаряну написал 02.02.2017 16:22
следует написал 02.02.2017 15:55
Левон Казарян написал 02.02.2017 15:47
.
Другое дело, что общественно-политическое движение, к которому он принадлежит, не хочет для этого даже нанять частного детектива.
Левон Казарян написал 02.02.2017 15:40
когда?
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Национальному Собранию Армении давно пора объявить отравления антиармянской деятельностью.
да никогда,пока всех написал 02.02.2017 15:16
Так что терпите, Людочка. Всего вам доброго,
моя хорошая,успокойтесь ,смиритесь с действительностью,
выпейте чаю с плюшками. Цылую.
вредно написал 02.02.2017 15:13
людмила написал 02.02.2017 15:09
не понял написал 02.02.2017 15:07