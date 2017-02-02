Путин уволил 16 генералов МЧС, МВД и СК

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Документ, подписанный главой государства, опубликован на Официальном портале правовой информации. Согласно документу, 16 генералов освобождаются от занимаемых должностей, при этом двое из них также увольняются с военной службы. Это директор Департамента территориальной политики МЧС России Юрий Ковалев, а также начальник регионального управления ведомства по республике Бурятия Виктор Михайлов. О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Этим же указом президент назначил новым прокурором Крыма Олега Камшылова. Ранее эту должность занимала Наталья Поклонская, которая стала депутатом Госдумы.

Также президентским указом Владлен Аксенов и генерал-лейтенант Павел Барышев назначены заместителями главы МЧС России, а полковник полиции Дмитрий Курсанов — начальником Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Кроме того, Путин утвердил на должность прокурора Ленинградской области Бориса Маркова, а руководителя управления СК по Севастополю — Виктора Танифу.