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Московский листок

Путин уволил 16 генералов МЧС, МВД и СК

Опубликовано 02.02.2017 в разделе комментариев 5

Путин уволил 16 генералов МЧС, МВД и СК

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Документ, подписанный главой государства, опубликован на Официальном портале правовой информации. Согласно документу, 16 генералов освобождаются от занимаемых должностей, при этом двое из них также увольняются с военной службы. Это директор Департамента территориальной политики МЧС России Юрий Ковалев, а также начальник регионального управления ведомства по республике Бурятия Виктор Михайлов. О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Этим же указом президент назначил новым прокурором Крыма Олега Камшылова. Ранее эту должность занимала Наталья Поклонская, которая стала депутатом Госдумы.

Также президентским указом Владлен Аксенов и генерал-лейтенант Павел Барышев назначены заместителями главы МЧС России, а полковник полиции Дмитрий Курсанов — начальником Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Кроме того, Путин утвердил на должность прокурора Ленинградской области Бориса Маркова, а руководителя управления СК по Севастополю — Виктора Танифу.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: про корыто
кофе надо туда налить написал 02.02.2017 23:38
пусть хлебают.
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про корыто
никак написал 02.02.2017 22:10
16 откормились на должности, придут следющие 16 - на кормление. И т.д. .. пока корыто с кормом не опустеет.
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О причинах кадровых перестановок не сообщается.
так вот написал 02.02.2017 19:40
О причинах кадровых перестановок не сообщается.-
очевидно -- ссытть...перед концом
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(без названия)
нашевсенавсегда написал 02.02.2017 19:38
ЗНАЕТ
че делать с РАШЕЙ
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генерал Зубов И.Н. ..вор в законе и коррупцыонер с 90 годов..
Главный Проходимец МВД... написал 02.02.2017 16:34
главный ВОР -МВД--генерал Зубов И.Н. в настоящеее время крышует полковника Захарова --мильярдэра --прячущего общак и Зубова И.Н. тожэ-там общак...в 90 годы крышевал преступников по Подмосковью--присвоил --конфискат $1.5 мильена баксов жэнское белье--в начале 2000 годов в МВД РФ пришел Б.Грызлов --с цэлью очистить МВД от воров и коррупции.. как только об этом узнал генерал ЗубовИ.Н. --он тутжэ написал заявление на увольнение по собственному жэланию..10 лет он мыкался по разныв частным бизьнесам--но воровать и присваивать ОН ужэ в таких количествах НЕ мог--будет ли сеяйчас уволен проходимец и стяжатель генерал Зубов И.Н..пора ему ужэ в Мордовию..на отдых..
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