Эрдоган действует по чеченским заветам Путина и канонам тэйповой вражды: задержана родня Гюлена

В Турции арестовали племянника исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего на территории США с 1999 года в добровольном изгнании. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает турецкое информационное агентство Ihlas Haber Ajansi.

Операция по задержанию сына сестры Гюлена состоялась 6 января в провинции Маниса на западе Турции. Всего были задержаны четыре человека, включая племянника богослова. Позже все четверо по вердикту суда были отправлены под арест. Задержанных подозревают в контактах с проповедником, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

В декабре 2016 года турецкие власти заподозрили, что за убийством чрезвычайного полномочного посла РФ в Турции Андрея Карлова мог стоять последователь FETO ("Террористической организации фетхуллахистов") - так турецкие власти называют общественно-политическое движение "Хизмет", духовным лидером которого является Гюлен. Сам проповедник осудил убийство дипломата и заявил, что убийца не связан с FETO.

В Турции в ночь на 16 июля 2016 года произошла попытка военного переворота. Мятеж был подавлен. Турецкие власти считают, что за организацией переворота стоял Гюлен. Сам проповедник эти обвинения категорически отвергает.

После неудавшегося мятежа по стране прокатилась волна арестов. Турецкие власти проводят массовые репрессии против госслужащих и охотятся на родственников Гюлена. В октябре были задержаны полицией брат проповедника Кутбеттин Гюлен, а также его племянники - Эмине, Кемаль Гюлен, Адбуллах Коруджука, Мухаммет Саит Гюлен, Хусейн Гюлен и Бушра Гюлен.

От редакции: Мстительность Эрдогана не знает границ. Точнее, как раз недоступность самого Гюлена из-за границ и отдалённости, а так же защиты иных, суровых законов США - вызывают ярость исламизирующего страну президента. Но причём тут племянник и прочая родня? Или это "террористическая организация" семейного типа? Какой-то маниакально-депрессивный психоз... Сам волокущий в имперско-исламистское прошлое страну, Эрдоган обвиняет Гюлена сотоварищи в попытке переворота.

Ну так что - они тут непосредственно из США руководя хотели построить халифат как-то иначе? Да и как вяжется "исламизация по Гюлену" с военным заговором - заговором в самой светской структуре Турции со времён Ататюрка? И причём тут убийство российского посла явным государственным человеком? Короче говоря, кровная вражда застит глаза правящим кругам Турции, монополизировавшим социальный регресс, и это создаёт ещё более неблагоприятный для туристов, тревожный фон - то теракты, то аресты, кто ж теперь туда сунется, когда янычар явно заигрался со своим ятаганом?

Д.Ч.

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