МВД сырьевой империи сохранило банкирам более, чем три миллиарда рублей

МВД РФ за последние полтора года пресекло ущерб от киберпреступлений более чем на 3 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на начальника бюро специальных технических мероприятий МВД России Алексея Мошкова.

"За последние полтора года сотрудники управления "К" МВД РФ предотвратили хищения из российских банков на общую сумму более 3 млрд рублей, а также пресекли деятельность двух преступных групп, атаковавших учреждения кредитно-финансовой сферы", - рассказал Мошков в ходе 19-го национального форума информационной безопасности "Инфофорум-2017".

По его словам, сотрудниками управления была проделана значительная работа, в результате которой удалось задержать всех участников данных преступных сообществ. Против них были возбуждены два уголовных дела по ст. 210 УК РФ - "Организация преступного сообщества".

Однако Мошков добавил, что информационная сфера является лакомым куском для злоумышленников и на место ликвидированных групп могут прийти новые. Чтобы не допустить дальнейшего роста числа совершаемых преступлений, необходимо реализовывать комплексные меры, основанные на взаимодействии органов государственной власти, общества и бизнеса.

"С учетом того, что готовность киберпреступности в нашем мире необычно высока, необходимо нацелить удар на экономическую составляющую данного преступления, повышая трудовые и финансовые затраты киберпреступников, вынуждая их использовать дорогие и технически сложные меры для сокрытия своего местонахождения и вывода похищенных денег и средств", - подчеркнул он.

Между тем, выступая на пленарном совещании "Инфофорума-2017", председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин сообщил, что, по прогнозам экспертов, число кибератак значительно вырастет в этом году.

По всему миру ущерб от хакерских атак за последние годы составил, по разным методикам оценки, от 300 млрд до 1 трлн долларов, об этом, как передает РИА "Новости", заявил заместитель начальника центра безопасности связи ФСБ России Николай Мурашов. По его словам, эти потери составляют от 0,4% до 1,5% мирового ВВП. "И эти показатели имеют тенденцию к неуклонному росту", - добавил он.

В качестве примера атак представитель ФСБ привел паралич работы нескольких крупных финансовых учреждений в Южной Корее, нарушение работы доменной печи в Германии (кибератака на металлургический завод. - Прим. NEWSru.com) и атаку на телекоммуникационную компанию "Дойче Телеком".

"Инфофорум-2017", открывшийся в Москве в четверг, посвящен стратегическим задачам государственной политики в области обеспечения информационной безопасности, в том числе вопросам защиты от кибератак критически важных информационных объектов.

Отметим, около недели назад сообщалось об аресте начальника отдела центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева по делу о госизмене, при этом обоих фигурантов также считают причастными к деятельности группировки "Шалтай-Болтай".

Следствие предъявило официальное обвинение в государственной измене руководителю одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергею Михайлову, его подчиненному Дмитрию Докучаеву и менеджеру "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов резонансного дела, руководителя объединения юристов "Команда 29" Ивана Павлова.

"Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в государственной измене. Это единственная статья в деле, других обвинений нет", - сказал он.

По словам Павлова, уголовное дело ведет следственное управление ФСБ. В настоящее время по делу проходит более трех человек, из которых двое - сотрудники ФСБ. Как считают следователи, обвиняемые передавали американским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну.

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