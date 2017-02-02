Россия не предупредила Белоруссию о создании погранзоны

Россия не уведомила Минск о решении создать пограничную зону вдоль границы с Белоруссией, заявила журналистам глава пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина. «Вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления», - цитирует Ваньшину агентство БЕЛТА. При этом она отметила, что это не первый подобный случай. «Схожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России. С учетом уровня прямого взаимодействия наших пограничных служб и их взаимного представительства, подобная нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые вопросы», - подчеркнула представитель белорусского МИД.

По ее словам, действия Мосвы «идут вразрез с целым рядом существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией».

"Хотелось бы особо подчеркнуть, что в этом случае инициатива исходит не от белорусской стороны", - добавила она.

Напомним, накануне Россия приняла решение ввести с 7 февраля пограничную зону вдоль границы с Белоруссией в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Соответствующие приказы были подписаны главой ФСБ Александром Бортниковым. Региональным пограничным управлениям России предписано «установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону».

Ранее СМИ сообщали о возможном выходе Белоруссии из Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзного государства России и Белоруссии. В ОДКБ назвали «слухами, не соответствующими действительности» информацию о том, что Белоруссия планирует выйти из состава организации. В секретариате Союзного государства России и Белоруссии сообщили, что им неизвестно о планах Белоруссии выйти из союза.

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