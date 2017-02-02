Осужденный на 7,5 лет за взятки эк-глава воронежского автодора уже через год оказался на свободе

Бывший руководитель управления автомобильных дорог Воронежской области Александр Трубников, приговоренный в 2015 году к 7,5 года строгого режима, освободился из исправительной колонии. Как сообщает газета «Коммерсант», такое решение принял Россошанский райсуд Воронежской области, признав, что диагностированная у осужденного четвертая стадия рака не позволяет ему находиться в заключении. «Трубников похудел более чем на 40 кг, у него тяжелое физиологическое состояние, он крайне подавлен морально. Ни представители колонии, ни прокурор не выступали против ходатайства о его освобождении, слишком очевидна ситуация», - сообщила адвокат Вера Белкина, представляющая интересы бывшего чиновника.

По ее словам, выступавшие в суде врачи из ИК-8 также просили отпустить осужденного, «чтобы с ним ничего не случилось в колонии». Обжаловать решение райсуда никто не стал.

Бывший главный дорожник Воронежской области стал широко известен после того как оперативники в ходе обыска его дома обнаружили 134 млн рублей в разных валютах наличными. Деньги были расфасованы по мешкам и пластиковым тазам. Сам чиновник утверждал, что это доходы от бизнеса, которым он с супругой занимался до перехода на госслужбу. Уже после ареста его жена подала в суд на раздел имущества, в том числе добилась права претендовать на половину из найденных наличных, которые сейчас находятся в региональном отделении казначейства.

В октябре 2015 года суд приговорил Александра Трубникова к семи годами строгого режима и штрафу 150 млн руб. за взяточничество (ст. 290 УК РФ). Суд признал, что в обмен на содействие в получении господрядов и их беспроблемное исполнение он брал деньги и бесплатно пользовался техникой, которую ему предоставлял топ-менеджер ОАО «Воронежавтодор» Борис Смирнов. Экс-чиновник не признавал вину и называл скандал провокацией со стороны господина Смирнова. Однако суд экс-чиновнику убедить не удалось.

Оказавшись в заключении, Александр Трубников подал ходатайство об УДО из-за внезапно обнаруженного открытого туберкулёза лёгких. Тогда суд отказал в условно-досрочном. В итоге выпустили коррупционера по онкологической причине.

Между тем, многие горожане сомневаются, что официальная версия освобождения соответствует действительности. Как сообщает сайт "Блокнот Воронеж", Александр Трубников находился дома ещё до официального освобождения. «Очевидцы сообщали, что видели знаменитого земляка на новогодних праздниках», - пишет издание.

По словам адвоката Адвокатской палаты Воронежской области, регионального координатора правозащитного мониторинга Московской Хельсинкской группы Ольги Гнездиловой, случаи освобождения заключенных из российских колоний по тяжелой болезни крайне редки.

«Несколько заключенных только в этом году умерло в тюрьмах после того, как суд отказался освободить их по тяжелой болезни. Потому что закон сформулирован «на усмотрение суда». Бедных суд почему-то не усматривает возможность освободить в терминальной стадии. А тут счастливое сочетание «заработанных в 90-е» 130 миллионов налом и адвоката со специфичной репутацией. Можно, конечно, поиграть в гуманность и порадоваться за всех, но я слишком много знаю о том, как люди мрут в тюрьмах по вине тех же самых судей в совершенно аналогичных ситуациях», - написала адвокат в своем Facebook.

Сомнения в правомерности судебного решения высказал также руководитель организации «Право и порядок» Олег Иванников. По его словам, коррумпированность судебной и медицинской систем легко позволяет сфабриковать для влиятельного лица спасительный для него вердикт. «Никто из журналистов, сотрудников правоохранительных органов не проводил независимое расследование, которое бы подтвердило факт тяжелого заболевания, позволяющего не нести уголовной ответственности», - сообщил изданию Иванников.

Правозащитник подчеркнул, что во множестве других случаев больные с аналогичным диагнозом находятся в следственных изоляторах, порой даже в лежачем состоянии. Однако Трубников человек небедный, и вполне мог себе позволить оплатить особое отношение к своей персоне, отметил Иванников.