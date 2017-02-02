Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Осужденный на 7,5 лет за взятки эк-глава воронежского автодора уже через год оказался на свободе

Опубликовано 02.02.2017 в разделе комментариев 1

Осужденный на 7,5 лет за взятки эк-глава воронежского автодора уже через год оказался на свободе

Бывший руководитель управления автомобильных дорог Воронежской области Александр Трубников, приговоренный в 2015 году к 7,5 года строгого режима, освободился из исправительной колонии. Как сообщает газета «Коммерсант», такое решение принял Россошанский райсуд Воронежской области, признав, что диагностированная у осужденного четвертая стадия рака не позволяет ему находиться в заключении. «Трубников похудел более чем на 40 кг, у него тяжелое физиологическое состояние, он крайне подавлен морально. Ни представители колонии, ни прокурор не выступали против ходатайства о его освобождении, слишком очевидна ситуация», - сообщила адвокат Вера Белкина, представляющая интересы бывшего чиновника.

По ее словам, выступавшие в суде врачи из ИК-8 также просили отпустить осужденного, «чтобы с ним ничего не случилось в колонии». Обжаловать решение райсуда никто не стал.

Бывший главный дорожник Воронежской области стал широко известен после того как оперативники в ходе обыска его дома обнаружили 134 млн рублей в разных валютах наличными. Деньги были расфасованы по мешкам и пластиковым тазам. Сам чиновник утверждал, что это доходы от бизнеса, которым он с супругой занимался до перехода на госслужбу. Уже после ареста его жена подала в суд на раздел имущества, в том числе добилась права претендовать на половину из найденных наличных, которые сейчас находятся в региональном отделении казначейства.

В октябре 2015 года суд приговорил Александра Трубникова к семи годами строгого режима и штрафу 150 млн руб. за взяточничество (ст. 290 УК РФ). Суд признал, что в обмен на содействие в получении господрядов и их беспроблемное исполнение он брал деньги и бесплатно пользовался техникой, которую ему предоставлял топ-менеджер ОАО «Воронежавтодор» Борис Смирнов. Экс-чиновник не признавал вину и называл скандал провокацией со стороны господина Смирнова. Однако суд экс-чиновнику убедить не удалось.

Оказавшись в заключении, Александр Трубников подал ходатайство об УДО из-за внезапно обнаруженного открытого туберкулёза лёгких. Тогда суд отказал в условно-досрочном. В итоге выпустили коррупционера по онкологической причине.

Между тем, многие горожане сомневаются, что официальная версия освобождения соответствует действительности. Как сообщает сайт "Блокнот Воронеж", Александр Трубников находился дома ещё до официального освобождения. «Очевидцы сообщали, что видели знаменитого земляка на новогодних праздниках», - пишет издание.

По словам адвоката Адвокатской палаты Воронежской области, регионального координатора правозащитного мониторинга Московской Хельсинкской группы Ольги Гнездиловой, случаи освобождения заключенных из российских колоний по тяжелой болезни крайне редки.

«Несколько заключенных только в этом году умерло в тюрьмах после того, как суд отказался освободить их по тяжелой болезни. Потому что закон сформулирован «на усмотрение суда». Бедных суд почему-то не усматривает возможность освободить в терминальной стадии. А тут счастливое сочетание «заработанных в 90-е» 130 миллионов налом и адвоката со специфичной репутацией. Можно, конечно, поиграть в гуманность и порадоваться за всех, но я слишком много знаю о том, как люди мрут в тюрьмах по вине тех же самых судей в совершенно аналогичных ситуациях», - написала адвокат в своем Facebook.

Сомнения в правомерности судебного решения высказал также руководитель организации «Право и порядок» Олег Иванников. По его словам, коррумпированность судебной и медицинской систем легко позволяет сфабриковать для влиятельного лица спасительный для него вердикт. «Никто из журналистов, сотрудников правоохранительных органов не проводил независимое расследование, которое бы подтвердило факт тяжелого заболевания, позволяющего не нести уголовной ответственности», - сообщил изданию Иванников.

Правозащитник подчеркнул, что во множестве других случаев больные с аналогичным диагнозом находятся в следственных изоляторах, порой даже в лежачем состоянии. Однако Трубников человек небедный, и вполне мог себе позволить оплатить особое отношение к своей персоне, отметил Иванников.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ничего не боятся...
Тень написал 02.02.2017 22:57
И не страшно им играть с такими вещами? Если причина выдумана - весь остаток жизни этот человек будет бояться, что это станет его настоящим диагнозом.
А если все так и есть... Ну что же, не сильно деньги ему помогли...
Пусть всем паразитам будет страшно ежедневно, ежечасно.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
НЛО над Лазаревским
НЛО над Лазаревским
03.02.2017
На улице Николая Музыки замерзает вдова Героя Социалистического Труда - Галина Музыка
На улице Николая Музыки замерзает вдова Героя Соци...
02.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Теперь чиновник допущен безответственно "рулить" государством, теперь "хвост вертит собакой" (1)
Британское правительство опубликовало план выхода из ЕС (0)
"Оправославились" (0)
Единороссы решили приравнять народные сходы к политическим демонстрациям (3)
Подтверждено - гибель женщины в метро была самоубийством (0)
Осужденный на 7,5 лет за взятки эк-глава воронежского автодора уже через год оказался на свободе (1)
Россия не предупредила Белоруссию о создании погранзоны (5)
МВД сырьевой империи сохранило банкирам более, чем три миллиарда рублей (0)
Путин уволил 16 генералов МЧС, МВД и СК (5)
Эрдоган действует по чеченским заветам Путина и канонам тэйповой вражды: задержана родня Гюлена (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: С фрoнта
Дарья Митина Дарья Митина: Изучая русскo-персидский разгoвoрник
Дарья Митина Дарья Митина: И ещё к иранскoй декаде
Дарья Митина Дарья Митина: Ещё к иранскoй декаде
Дарья Митина Дарья Митина: Чегo тoлькo не узнаешь....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss