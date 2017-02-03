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Белорусские вегетарианцы - против колбасы из мяса бобров

Опубликовано 03.02.2017 автором Нико Болквадзе в разделе комментариев 0

белоруссия лукашенко бобры
Белорусские вегетарианцы - против колбасы из мяса бобров

Министерство лесного хозяйства Беларуси планирует запустить производство колбасы и тушенки из бобров. 

“Во-первых, бобров у нас много. Во-вторых, их мясо очень полезное” - объясняет ведомство. 

Я, как и мои друзья, вегетарианец. Мы против этого. Все вегетарианцы Беларуси против этого! И не только вегетарианцы. Любой здравомыслящий человек будет против!

Если мы начнем выпускать такие продукты, то что будет дальше? С нужными специями (как говорит начальник Минсельхоза) бобёр вкусный! Крыса тоже будет вкусная. Более того, по этой логике, человек тоже будет вкусный!.. Мало еды? Люди без бобров ходят голодные и печальные? Хватит и того, что люди других животных убивают. Этого достаточно.

Я, как и многие жители Беларуси, выступаю против того, чтобы начали выпускать тушенку и колбасу из бобров. И здесь даже не столько важно вегетарианец вы или нет. Это почти не играет никакой роли. Важно разумный вы человек или нет! Понятно, что бобры уничтожают деревья, заболачивают места для посева и т.д. Но дает ли это повод их убивать? Или люди теперь настолько невежественны, что любую проблему надо решать убийством?

Очень легко - взять и убить. Гораздо сложнее сесть и обдумать мирный способ решения проблемы. Так вот, разумный человек знает, что убийство - это не выход. Поэтому я обращаюсь к Минсельхозу: Подумайте как решить проблему мирным путем, без убийств! Да, это сложнее, чем просто отправить бобров на тушенку. Но что сейчас легко? Складывается картина, что люди - монстры. Монстры, которые не умеют думать и мыслить разумно. Монстры, которые просто берут и убивают, если им что-то не нравится. Сейчас 21-ый век! Никогда в жизни не поверю, что нельзя решить проблему иначе. На Луну летаем, рак лечим, а придумать что делать с бобрами не можем?! Полнейший бред, не так ли? Я настоятельно призываю Минсельхоз: Обдумайте МИРНЫЙ способ решения проблемы!

Если этот вопрос разрешится, то все мы убедимся, что у людей осталась хоть какая-то капля человечности. Ну и братьев наших меньших сохраним. Природа и животные - это красиво. Это живое. Нельзя к ним так относиться. Они такие, как и мы.



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