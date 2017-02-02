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Московский листок

Единороссы решили приравнять народные сходы к политическим демонстрациям

Опубликовано 02.02.2017 в разделе комментариев 3

Единороссы решили приравнять народные сходы к политическим демонстрациям

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект, приравнивающий народные сходы к политическим митингам, передает RT. Согласно документу, любое собрание граждан, объединенных одним организатором и единой политической целью признается публичным мероприятием и требует обязательного одобрения властей. В случае принятия закона уведомление о проведении мероприятия нужно будет подавать не ранее 15 и не позднее десяти дней до его проведения.

Автор документа, депутат-единоросс Евгений Фёдоров не скрывает, что инициатива направлена на "внесистемную оппозицию". По его словам, они перешли к нестандартной методике борьбы, когда никакого разрешения на политическую акцию брать не нужно. Вместо согласованных встреч граждан они предлагают организовывать несогласованные, но без политических лозунгов, плакатов, агитматериалов и звукоусиливающей аппаратуры, чтобы таким образом лишить власти формальных оснований для запретов.

"Все вокруг понимают, что так называемые народные сходы — это политическая демонстрация, но законом этот момент не прописан. Предложенные мною поправки заставят внесистемную оппозицию играть в правовом поле. Этим законодательным пробелом пользуются чаще всего экстремисты, ведь нет никакой проблемы для нормального политического сообщества получить разрешение на митинг", - пояснил «народный» избранник.

Напомним, ранее законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, который приравнивает общение граждан с депутатами регионального парламента к митингам. Инициатива депутатов стала реакцией на прошедшую в субботу, 28 января, акцию протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) на Марсовом поле, в которой приняли участие около двух тысяч горожан.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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соберешься на шашлыки с друзьями,примут за демонстрацию
Васенька Лилипуткин написал 03.02.2017 00:08
и нацгвардия откроет огонь на поражение без предупреждения.
Не, ребята, надо с шашлыками завязывать. Мало ли что!
И в футбол не играйте,а то тоже примут за демонстрацию.
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И чего еще ждать..
Szanya написал 02.02.2017 22:43
Было-бы странным чего-то иного от самозванцев ждать, каждой клеточкой чувствуют, что потеря власти, как минимум, ГУЛАГом обернется, так что реакция власти будет только усиливаться.
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никто не сомневается...
Тень написал 02.02.2017 22:32
Главный враг правящей хунты - это народ, который, подлец, еще и не кончится никак.
..ть! Каждый день - то запретить, это - ужесточить, там - отобрать, здесь - получить разрешение.
Гореть им всем в аду1
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