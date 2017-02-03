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Московский листок

Британское правительство опубликовало план выхода из ЕС

Опубликовано 03.02.2017 в разделе комментариев 0

европа евро евросоюз шенген
Британское правительство опубликовало план выхода из ЕС

Правительство Великобритании опубликовало план выхода страны из Европейского союза. Документ из 77 страниц опубликован на сайте правительства. В нем указаны все 12 положений, которые обозначила премьер-министр королевства Тереза Мэй. Среди принципов, которым будет следовать Великобритания при выходе из ЕС, отмечено заключение «соглашения о беспошлинной торговле» с ЕС, а также введение контроля на границах и таможенных процедур.

Судя по всему, европейская конфигурация еще претерпит на наших глазах много изменений. Британия совершенно серьезно выходит из ЕС, и не она одна думает об этом. Когда несколько лет назад я в шутку написал, что не исключено, что будуший ЕС будет состоять из постсоветских европейских стран и Грузии, мне никак не казалось, что это может оказаться недалеко от реальности.

Сейчас в апреле во Франции пройдут выборы, и самым серьезным кандидатом на сегодня выглядит Марин Ле Пен, тоже еще вчера находившаяся в маргинальной политической нише. Но сейчас, после победы Трампа, она выглядит наиболее вероятным победителем президентской гонки во Французской республике - во втором туре с ней окажется некто условно левый Макрон... Вы знаете, кто такой Макрон? Вот именно...

Если Марин Ле Пен обозначит, что Западной Европе нужно новое содружество, без восточноевропейских аутсайдеров, ее поддержат избиратели, всерьез озабоченные тем, что Париж мусульманский город, а "польский водопроводчик Петр" уже решает, кто станет будущим главой французского государства.

Как только Германия после Меркель столкнется с таким раскладом среди главных краеугольных камней ЕС, там тоже могут не захотеть не только ЕС, но и поставить вопрос, не слишком ли поспешно была поглощена ГДР? И какой замечательной валютой была марка.

Не так давно к Северной Европе стали относить не только Британию, но и бывшую советскую Прибалтику, и вот навряд ли скандинавские страны в восторге от таких географических новаций.

Ну, понятно, есть еще Голландия, Австрия и Бенилюкс - вот, собственно, и вся будущая "новая Европа". В ней даже Италия и Испания под большим вопросом. И уж никак не Албания, Румыния и Автономный край Косово. 

Но зато у Украины, Молдавии и Грузии очень хорошие перспективы для вступления в ЕС...

А.Б.



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