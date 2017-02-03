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Московский листок

Санкции с РФ снимут, когда рак на горе свистнет

Опубликовано 03.02.2017 в разделе комментариев 3

украина крым оон совбез
Санкции с РФ снимут, когда рак на горе свистнет
Санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления в этой должности на заседании Совета Безопасности международной организации.
 
"Крым - это часть Украины, - утверждала она. - Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока РФ не вернет Украине контроль над полуостровом". 
 
В американском диалекте английского языка нет выражения "когда рак на горе свистнет", поэтому точный перевод очень прост - никогда! Никогда США не снимут санкций с РФ.
 
Невозможно себе представить, чтобы Путин или даже его преемник передал бы Крым Украине, турецкому султану, Афинскому союзу - кому угодно. Как невозможно себе представить и что Россия вдруг потеряет Крым в результате войны - никто не станет воевать с ядерной сверхдержавой.
 
Да, собственно, надо ли Путину, чтобы эти санкции кто-то снимал?
 
Все восторги по поводу Трампа, вся эта античная "трампомахия" - это игра, в которой обе стороны (на самом деле сторон гораздо больше) имеют свои интересы, а матч насквозь договорной.
 
Спросите себя, сильно вам мешают жить санкции? Не надо путать их с мировым кризисом, он как раз жить мешает, но его как раз и нельзя отменить. А вот то, что вместо норвежской семги мы теперь едим "белорусскую", навряд ли кому-то мешает. Более того, санкции явным образом укрепляют власть Путина - и будут укреплять власть его преемника. 
 
Америке нужно свергать Путина? Такого замечательного Путина, на которого можно теперь сваливать все собственные провалы - ну а в крайнем случае всегда можно позвонить по телефону и "порешать вопросы".
 
Конечно, Путин мешает России развиваться, но разве это беспокоит Америку или Европу?
 
А то может это Украина мечтает вернуть Крым? Вернуть 2,5 миллиона граждан, которые ненавидят все украинское, а особенно украинские зарплаты и пенсии. 
 
Или это Украина мечтает о большом освободительном походе всеми 15-ю танками из Авдеевки? В принципе, конечно, было бы неплохо, и чтоб сразу сдаться. Но ведь Путин не позволит занять не только Киев, но даже и Мариуполь, даже отрезок хреновой дороги от Коминтерново до Мариуполя. Потому что так не было договорено на той части минских переговоров, откуда Порошенко попросили обождать за дверью.
 
Все будут сидеть и ждать, что ожидание никогда не закончится. Это новый мировой порядок.
 
А.Б.


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Всего комментариев к статье: 3
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Re: какое нахрен развитие производства!
kerg написал 03.02.2017 01:49
ВВП России в 2016 году снизился на 0,6%. Зато банки увеличили прибыль почти в 10 раз
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Re: "оппозицию" перевешать бы!
орп написал 03.02.2017 01:38
А что ж ты пасешься на сайте этой самой оппозиции? Иди, на сайт "Единой России" или НОДа, там как раз такие путинолюбы и даже путинососы встречаются
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(без названия)
!!!TAKITTAK- BOGDA!-!& написал 03.02.2017 01:29
-Таки санкции полезны для России тем, что позволяют развиваться производству и поддерживают некоторую напряженность в отношениях с фашистаном и 3,1416-дарастической еуропкой, что несколько затрудняет распродажу страны и ее интересов вороватыми чиновниками, бесноватыми гав-ноликами, безумными вчонкиными и прочей сволочью... То таки да... Под этот шумок - да "оппозицию" перевешать бы! Таки особенно - "либеральную"...
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