Санкции с РФ снимут, когда рак на горе свистнет

Санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления в этой должности на заседании Совета Безопасности международной организации.

"Крым - это часть Украины, - утверждала она. - Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока РФ не вернет Украине контроль над полуостровом".

В американском диалекте английского языка нет выражения "когда рак на горе свистнет", поэтому точный перевод очень прост - никогда! Никогда США не снимут санкций с РФ.

Невозможно себе представить, чтобы Путин или даже его преемник передал бы Крым Украине, турецкому султану, Афинскому союзу - кому угодно. Как невозможно себе представить и что Россия вдруг потеряет Крым в результате войны - никто не станет воевать с ядерной сверхдержавой.

Да, собственно, надо ли Путину, чтобы эти санкции кто-то снимал?

Все восторги по поводу Трампа, вся эта античная "трампомахия" - это игра, в которой обе стороны (на самом деле сторон гораздо больше) имеют свои интересы, а матч насквозь договорной.

Спросите себя, сильно вам мешают жить санкции? Не надо путать их с мировым кризисом, он как раз жить мешает, но его как раз и нельзя отменить. А вот то, что вместо норвежской семги мы теперь едим "белорусскую", навряд ли кому-то мешает. Более того, санкции явным образом укрепляют власть Путина - и будут укреплять власть его преемника.

Америке нужно свергать Путина? Такого замечательного Путина, на которого можно теперь сваливать все собственные провалы - ну а в крайнем случае всегда можно позвонить по телефону и "порешать вопросы".

Конечно, Путин мешает России развиваться, но разве это беспокоит Америку или Европу?

А то может это Украина мечтает вернуть Крым? Вернуть 2,5 миллиона граждан, которые ненавидят все украинское, а особенно украинские зарплаты и пенсии.

Или это Украина мечтает о большом освободительном походе всеми 15-ю танками из Авдеевки? В принципе, конечно, было бы неплохо, и чтоб сразу сдаться. Но ведь Путин не позволит занять не только Киев, но даже и Мариуполь, даже отрезок хреновой дороги от Коминтерново до Мариуполя. Потому что так не было договорено на той части минских переговоров, откуда Порошенко попросили обождать за дверью.

Все будут сидеть и ждать, что ожидание никогда не закончится. Это новый мировой порядок.

А.Б.