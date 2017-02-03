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Московский листок

Из России вывели 16 млрд рублей за год по законной схеме

Опубликовано 03.02.2017 в разделе комментариев 2

Из России вывели 16 млрд рублей за год по законной схеме

В России появилась новая схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковском секторе, ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. По сути, речь идет о модификации уже известной "молдавской" схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено — судебные приставы. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру ФССП. По данным собеседников издания, таким образом из России в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год.

В ЦБ знают о проблеме, но пока не в силах решить ее, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне. В ЦБ отмечают, что новая схема уникальна тем, что включение судебных приставов делает ее практически неуязвимой. Схема со всех сторон защищена законодательно и до сих пор применяется. "Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении. Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний", - отмечают в Банке России.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Так
Просто написал 03.02.2017 10:51
Мировой вариант.
Зарубежный собственник(и) корпорации создает компанию в любой стране 3 мира. Добывает ресурсы этой страны, продает их на экспорт и всю прибыль от продажи перечисляет на свой счет в зарубежном банке.
Вот и отмывание.
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(без названия)
еран написал 03.02.2017 10:45
Что уж что, но Россия страна ГБ-шулеров,воров, бандитов и массовых зомби - дураков!
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