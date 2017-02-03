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Московский листок

Чуркин предложил Великобритании очистить совесть путём расставания с колониями

Опубликовано 03.02.2017 в разделе комментариев 0

империализм оон англия брэкзит аннексия
Чуркин предложил Великобритании очистить совесть путём расставания с колониями

Постпред России в ООН Виталий Чуркин вступил в перепалку с коллегами из Великобритании и США после очередного упоминания аннексии Крыма. Новый представитель Соединенных Штатов подчеркнула, что только после возврата полуострова Украине можно будет говорить о снятии с России действующих санкций. 

"Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - сказала Никки Хейли, постпред США, в своем первом выступлении в СБ ООН. Она при этом подчеркнула: "Жаль, но в своем первом публичном выступлении я должна осудить агрессивные действия в Донбассе. Мы действительно хотим улучшить отношения с Москвой, но ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас четкого и сильного осуждения действий России". (Цитата по "Дождю".) 

Солидарную с Хейли позицию выразил и представитель Великобритании Мэттью Райкрофт. 

Постпред России Виталий Чуркин нашелся, что ответить каждому из оппонентов: Хейли он напомнил о результатах референдума, которые, по его словам, ясно отразили волю народа. А Райкрофту напомнил об аннексированных Великобританией территориях, сообщает ТАСС. 

Обращаясь к Хейли, он напомнил, что "в конституции США прозвучали такие замечательные исторические слова: "мы народ". "Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме... Кстати, это волеизъявление было впоследствии подтверждено различными опросами общественного мнения, проведенного соответствующими западными институтами". 

Он добавил, что "вновь о проблеме Крыма, причем довольно агрессивно, как всегда, говорил представитель Соединенного Королевства, вновь почему-то высказав, что кризис на Украине начался именно с Крыма... Не могу не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне". 

Обращаясь к представителю Великобритании, он сказал: "Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу, тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и вы сможете рассуждать на другие темы".

Тем временем правительство Великобритании опубликовало план выхода страны из Европейского союза. Документ из 77 страниц опубликован на сайте правительства. В нем указаны все 12 положений, которые обозначила премьер-министр королевства Тереза Мэй. Среди принципов, которым будет следовать Великобритания при выходе из ЕС, отмечено заключение «соглашения о беспошлинной торговле» с ЕС, а также введение контроля на границах и таможенных процедур.

Судя по всему, европейская конфигурация еще претерпит на наших глазах много изменений. Британия совершенно серьезно выходит из ЕС, и не она одна думает об этом. Когда несколько лет назад я в шутку написал, что не исключено, что будуший ЕС будет состоять из постсоветских европейских стран и Грузии, мне никак не казалось, что это может оказаться недалеко от реальности. 

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