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Московский листок

Экс-депутат Дмитрий Гудков решил идти в мэры Москвы в 2018 году

Опубликовано 03.02.2017 в разделе комментариев 1

Экс-депутат Дмитрий Гудков решил идти в мэры Москвы в 2018 году

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы на выборах 2018 года, став единственным кандидатом от демократических сил. Как пишет в четверг газета «Ведомости», о своем выдвижении он объявит на брифинге в ближайшее время.

По словам руководителя его штаба на выборах в Госдуму 2016 г. Максима Каца, кампания Гудкова будет состоять из двух этапов - муниципальные выборы осенью 2016 г., на которых планируется провести в депутаты 200–300 человек, и непосредственно выборы мэра.

«На выборах в Госдуму у Гудкова получилось стать единым кандидатом от демократических сил. Он со многими договорился о поддержке на выборах мэра, и эти переговоры еще продолжаются», - пояснил изданию Кац.

По его словам, руководство «Яблока» положительно отнеслось к его предложению совместно проводить муниципальную кампанию. В свою очередь, председатель «Яблока» Эмилия Слабунова сообщила изданию, что пока Гудков к ним за поддержкой не обращался, но если обратится, они готовы рассмотреть такую возможность.

Между тем Председатель московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин заявил, что существует предварительное решение московской конференции о выдвижении в мэры именно его. «У Гудкова нет опыта работы в Москве, чтобы претендовать на этот пост», - отметил Митрохин.

О готовности поддержать кандидатуру Гудкова заявил основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский, отметив при этом, что окончательное решение будет принимать совет движения. Комментарии от Алексея Навального и лидера «Парнаса» Михаила Касьянова изданию получить не удалось.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Ну
И что написал 03.02.2017 11:24
Еврей,ничего страшного,они везде,в всех кабинетах...
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