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Московский листок

Младший Владимир Кара-Мурза в искусственной коме, надежд мало

Опубликовано 03.02.2017 в разделе комментариев 2

криминал ходорковский либералы силовигархия открытаяроссия
Младший Владимир Кара-Мурза в искусственной коме, надежд мало

Журналист, экс-зампред ПАРНАСа Владимир Кара-Мурза - младший, ранее доставленный в одну из московских больниц, по-прежнему находится в состоянии искусственной комы, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вадим Прохоров. 

"Состояние продолжает оставаться критическим. Происходит искусственная вентиляция легких, гемодиализ и иные процедуры", - сказал юрист. 

Причины происшедшего врачам установить пока не удалось. 

"Стабилизация - это уже хорошо, вряд ли следует ожидать, что сегодня, завтра, а может даже и послезавтра что-то сильно изменится. Напомню, что в прошлый раз это было несколько недель", - добавил он. 

Владимир Кара-Мурза - младший поступил в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу имени С. С. Юдина (бывшая городская больница N7) 2 февраля утром. Поводом для звонка в скорую стал приступ стенокардии и снижение давления. Сразу же появилась информация, что симптомы схожи с теми, с которыми его госпитализировали в 2015 году: тогда, поправившись, журналист заявил в полицию, что его отравили. 

Напомним, 26 мая 2015 года Владимир Кара-Мурза - младший был доставлен в Первую Градскую больницу с пониженным давлением и подозрением на сердечную недостаточность. Доктора не исключали, что у пациента может быть двусторонняя пневмония или серьезный панкреатит. 

Сразу же появилось и подозрение на отравление - была диагностирована "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Пострадавший несколько дней находился в искусственной коме. Позже сообщалось, что эксперты обнаружили тяжелые металлы в его организме. 

Политик выражал уверенность, что его отравили, и заявлял, что правоохранительные органы так и не стали расследовать инцидент. 

Кара-Мурза-младший в ноябре прошлого года вошел в совет движения "Открытая Россия". Ранее он занимал пост заместителя председателя партии ПАРНАС. Однако в декабре Кара-Мурза вышел из ПАРНАСа после отказа партии осудить кандидатов-националистов.

Отметим, что серия загадочных отравлений в стиле Литвиненко - не прекращается. Вот и первого главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерия Болотова могли отравить, считает его супруга Елена, сообщает Life. Накануне смерти Валерий Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА. Когда он вернулся, то, по словам супруги, почувствовал себя плохо. 

При этом Болотов обвинял в своем плохом самочувствии выпитый на встрече кофе. "Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?" - рассказала Елена Болотова правоохранителям. 

По ее словам, будучи встревоженной, она пошла в поликлинику, чтобы прикрепить супруга к медицинскому учреждению. Вернувшись домой, Елена обнаружила мужа уже в бессознательном состоянии. Болотова тут же вызвала скорую помощь, но к приезду медиков ее супруг уже скончался.  

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Всего комментариев к статье: 2
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смотря кто
и на что написал 03.02.2017 12:19
надеется.
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(без названия)
Вот она какая борьба с не системной оппозицией написал 03.02.2017 12:18
Опасно становится в путинской России чаек или кофеек пить, того и гляди ласты завернешь.
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