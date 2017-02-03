Младший Владимир Кара-Мурза в искусственной коме, надежд мало

Журналист, экс-зампред ПАРНАСа Владимир Кара-Мурза - младший, ранее доставленный в одну из московских больниц, по-прежнему находится в состоянии искусственной комы, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вадим Прохоров.

"Состояние продолжает оставаться критическим. Происходит искусственная вентиляция легких, гемодиализ и иные процедуры", - сказал юрист.

Причины происшедшего врачам установить пока не удалось.

"Стабилизация - это уже хорошо, вряд ли следует ожидать, что сегодня, завтра, а может даже и послезавтра что-то сильно изменится. Напомню, что в прошлый раз это было несколько недель", - добавил он.

Владимир Кара-Мурза - младший поступил в тяжелом состоянии в Городскую клиническую больницу имени С. С. Юдина (бывшая городская больница N7) 2 февраля утром. Поводом для звонка в скорую стал приступ стенокардии и снижение давления. Сразу же появилась информация, что симптомы схожи с теми, с которыми его госпитализировали в 2015 году: тогда, поправившись, журналист заявил в полицию, что его отравили.

Напомним, 26 мая 2015 года Владимир Кара-Мурза - младший был доставлен в Первую Градскую больницу с пониженным давлением и подозрением на сердечную недостаточность. Доктора не исключали, что у пациента может быть двусторонняя пневмония или серьезный панкреатит.

Сразу же появилось и подозрение на отравление - была диагностирована "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Пострадавший несколько дней находился в искусственной коме. Позже сообщалось, что эксперты обнаружили тяжелые металлы в его организме.

Политик выражал уверенность, что его отравили, и заявлял, что правоохранительные органы так и не стали расследовать инцидент.

Кара-Мурза-младший в ноябре прошлого года вошел в совет движения "Открытая Россия". Ранее он занимал пост заместителя председателя партии ПАРНАС. Однако в декабре Кара-Мурза вышел из ПАРНАСа после отказа партии осудить кандидатов-националистов.

Отметим, что серия загадочных отравлений в стиле Литвиненко - не прекращается. Вот и первого главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерия Болотова могли отравить, считает его супруга Елена, сообщает Life. Накануне смерти Валерий Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА. Когда он вернулся, то, по словам супруги, почувствовал себя плохо.

При этом Болотов обвинял в своем плохом самочувствии выпитый на встрече кофе. "Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?" - рассказала Елена Болотова правоохранителям.

По ее словам, будучи встревоженной, она пошла в поликлинику, чтобы прикрепить супруга к медицинскому учреждению. Вернувшись домой, Елена обнаружила мужа уже в бессознательном состоянии. Болотова тут же вызвала скорую помощь, но к приезду медиков ее супруг уже скончался.

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