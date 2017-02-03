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Московский листок

Белорусский народ имеет на советскую нефть не меньше прав, чем силовигархия

Опубликовано 03.02.2017 в разделе комментариев 6

белоруссия кризис ссср нефть позор силовигархия
Белорусский народ имеет на советскую нефть не меньше прав, чем силовигархия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может обойтись без российской нефти, передает «Интерфакс». «Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно», — сказал он. 

При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия ради российской нефти не намерена жертвовать своей свободой и независимостью. Также он добавил, что совершенно несопоставимо, если «на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть». 

«Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают», — заключил белорусский лидер. 

В январе власти Белоруссии приняли решение о продлении действия тарифов на транспортировку нефти по территории страны в 2017 году.

От редакции: К Лукашенко можно относиться как угодно - хоть как к диктатору, хоть как к демократизатору. Но очевидно, что за годы его пребывания у власти в Белоруссии законсервировалось то советское, что в РФ и других республиках активно сползало в капитализм и неофеодализм, приватизировалось, вывозилось в виде металлолома в КНР, в общем - утилизировался социализм... А там - нет, хоть он, их "унитаризм" и не социализм, а госкапитализм. Однако республика, не имея столько нефти и газа, как огромная РФ - не просто выжила, она наладила свою "пищёвку" так, что белорусскими продуктами полны прилавки Украины, Казахстана, РФ - причём, и дальних регионов, Сибири... Это достойно со стороны РФ - только восхищения. И вот, так и не наприватизировавшаяся, зажравшаяся силовигархия, правящий в РФ класс - пытается довести Белоруссию до собственного майдана. 

Вам кажутся странными такие рассуждения? Но давайте вспомним, что было до последнего майдана на Украине, откуда, из каких источников набиралась национальная озлобленность? Были "газовые войны" - когда Газпром, олигархическая структура под "крышей" государства нагло шантажировала республику, защищая как бы "национальные интересы", хотя по сути защищал Газпром сверхприбыли и многомиллионные бонусы своих топ-менеджеребцов. Таким образом национализм в который уже за 20-й и 21-й век рождался из буржуазного гнёздышка, украинский, а в ответ на него - русский национализм, телезрительский. Что ж, война Газпрома с Украиной увенчалась полной победой правящего класса - причём, и на территории Украины. Нет, не прямое управление силовигархии - а точно такой же олигархический класс уселся во власти, с которым договариваться уже невозможно, можно только воевать, но в войне класть только жизни пролетариев и крестьян, детки силовигархии на войны не ходят. И вот, видимо, мало нажившись на всей этой печальной истории отторжения Украины даже не от СССР, а уже от РФ - идеологического и экономического отторжения, Газпром и нефтяная наша силовиграхия, единая в своём антисоветском устремлении разрубить и приватизировать всё, что ещё не разрублено, провоцирует белорусов на сепаратизацию.

Это явный вызов силовигархии - причём вызов, брошенный не белорусскому, а всему советскому народу. Ведь нефть и газ разведывали, открывали, трубопроводы (такие, как "Уренгой-Помары-Ужгород") прокладывали в СССР все вместе, включая белоруссов. С какой же радости владеют этой нефтью и нгазом какие-то Миллеры, ничего не сделавшие для добычи газа и нефти, а только по дружбе с Путиным оказавшиеся миллиардерами и на своих нынешних должностях?! Жаль, батько пытается и их шантажировать в ответ по-буржуазному, а надо бы вспомнить, что нефть-то советская и БССР имеет на неё столько же прав, сколько РФ. И что - ради поддержания их, околопутинских, миллиардерских доходов должен ещё один майдан прогреметь и начаться приватизация в Белоруссии? Эти мрази ни перед чем не остановятся - по Марксу, когда светят прибыли в 300%, им нет преград. Хоть весь народ вымирай...

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР  



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Всего комментариев к статье: 6
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Советская власть
это еврейская власть написал 03.02.2017 13:52
еврейские диаспоры СССР делят нефть и газ России между собой вместе с территориями и Людьми.
Не удивительно, что евреи-лукаши блокируются своими притязаниями с жидохохлами. Там так же рулят поляки, немцы и другие диаспоры евреев еврейсоюза. Которые уже подготовили и сформировали завезенных мигрантов для восстановления еврейской справедливости через границы украины и белоруссии методами гибридной войны от обамы.
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(без названия)
очень сильно обожратый написал 03.02.2017 13:46
Никаких прав батька на русскую нефть не имеет. Очень жаль, Дима, наблюдать вашу необразованность. РФ после распада Союза приняла на себя ответственность по всем его долгам; выходящие из Союза республики - отказались от всех претензий к РФ, в том числе, и на богатства наших недр. Мы честно рассчитались по всем долгам Союза, в том числе, и долю БСССР выплатили. Так что слушать о каких-то "правах" батьки на нашу нефть - и смешно, и грустно. Двойка, вам, Дима, по новейшей истории.
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(без названия)
Усеравно будет война! написал 03.02.2017 13:44
Украина вообще платила 400 долларов за газ, больше всех, а сожитель Кабаевой всеравно на нее напал. Тоже самое будет и с Беларусью.
Батьке ни в коем случае нельзя доверять сожителю Кабаевой, надо сейчас искать альтернативы и разворачивать оглобли, ибо Батьке жилье в РФ (как Акаеву и Януковичу) точно не дадут.
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Re: Нам не нужны паразиты.
Д.Ч. написал 03.02.2017 13:29
нам - это вам с Сечиным и Миллером? вы акционер Роснефти ли Газпрома? а паразиты - это работники белорусских колхозов и заводов, таких, как МАЗ? рабочий класс белоруссии - паразит силовигархической Трубы?!!
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Нам не нужны паразиты.
Шама написал 03.02.2017 13:25
Белоруссию ждет судьба Украины - ввод наших войск.
Прямой, в виде "вежливых людей" или как "добровольцев", без разницы - порвем как тузик грелку.
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(без названия)
слесарь завода "Серп и Молот" написал 03.02.2017 13:06
правильно батька говорит. Не нужно преклоняться, ведь у них еще остался островок, осколок СССР.
А вот вопрос всем, была Киевкая Русь, а станет ли в будущем она Китайская Русь?
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