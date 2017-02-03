Белорусский народ имеет на советскую нефть не меньше прав, чем силовигархия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может обойтись без российской нефти, передает «Интерфакс». «Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно», — сказал он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия ради российской нефти не намерена жертвовать своей свободой и независимостью. Также он добавил, что совершенно несопоставимо, если «на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть».

«Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают», — заключил белорусский лидер.

В январе власти Белоруссии приняли решение о продлении действия тарифов на транспортировку нефти по территории страны в 2017 году.

От редакции: К Лукашенко можно относиться как угодно - хоть как к диктатору, хоть как к демократизатору. Но очевидно, что за годы его пребывания у власти в Белоруссии законсервировалось то советское, что в РФ и других республиках активно сползало в капитализм и неофеодализм, приватизировалось, вывозилось в виде металлолома в КНР, в общем - утилизировался социализм... А там - нет, хоть он, их "унитаризм" и не социализм, а госкапитализм. Однако республика, не имея столько нефти и газа, как огромная РФ - не просто выжила, она наладила свою "пищёвку" так, что белорусскими продуктами полны прилавки Украины, Казахстана, РФ - причём, и дальних регионов, Сибири... Это достойно со стороны РФ - только восхищения. И вот, так и не наприватизировавшаяся, зажравшаяся силовигархия, правящий в РФ класс - пытается довести Белоруссию до собственного майдана.

Вам кажутся странными такие рассуждения? Но давайте вспомним, что было до последнего майдана на Украине, откуда, из каких источников набиралась национальная озлобленность? Были "газовые войны" - когда Газпром, олигархическая структура под "крышей" государства нагло шантажировала республику, защищая как бы "национальные интересы", хотя по сути защищал Газпром сверхприбыли и многомиллионные бонусы своих топ-менеджеребцов. Таким образом национализм в который уже за 20-й и 21-й век рождался из буржуазного гнёздышка, украинский, а в ответ на него - русский национализм, телезрительский. Что ж, война Газпрома с Украиной увенчалась полной победой правящего класса - причём, и на территории Украины. Нет, не прямое управление силовигархии - а точно такой же олигархический класс уселся во власти, с которым договариваться уже невозможно, можно только воевать, но в войне класть только жизни пролетариев и крестьян, детки силовигархии на войны не ходят. И вот, видимо, мало нажившись на всей этой печальной истории отторжения Украины даже не от СССР, а уже от РФ - идеологического и экономического отторжения, Газпром и нефтяная наша силовиграхия, единая в своём антисоветском устремлении разрубить и приватизировать всё, что ещё не разрублено, провоцирует белорусов на сепаратизацию.

Это явный вызов силовигархии - причём вызов, брошенный не белорусскому, а всему советскому народу. Ведь нефть и газ разведывали, открывали, трубопроводы (такие, как "Уренгой-Помары-Ужгород") прокладывали в СССР все вместе, включая белоруссов. С какой же радости владеют этой нефтью и нгазом какие-то Миллеры, ничего не сделавшие для добычи газа и нефти, а только по дружбе с Путиным оказавшиеся миллиардерами и на своих нынешних должностях?! Жаль, батько пытается и их шантажировать в ответ по-буржуазному, а надо бы вспомнить, что нефть-то советская и БССР имеет на неё столько же прав, сколько РФ. И что - ради поддержания их, околопутинских, миллиардерских доходов должен ещё один майдан прогреметь и начаться приватизация в Белоруссии? Эти мрази ни перед чем не остановятся - по Марксу, когда светят прибыли в 300%, им нет преград. Хоть весь народ вымирай...

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР