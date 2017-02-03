Лукашенко потребовал завести дело на главу Россельхознадзора Данкверта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от следственных органов республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. "Что касается продуктов питания, я только о главном скажу - разного рода Данкверты и прочее. Надо изучить вопрос, Игорь Анатольевич (министр внутренних дел Беларуси), и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру было, за нанесение ущерба государству", - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

При этом белорусский лидер отметил, что "все эти Данкверты - люди заинтересованные". "У каждого - огромные латифундии, они сами часто являются производителями того или иного продукта. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры".

По словам Лукашенко, Белоруссия могла бы полностью удовлетворить потребности России в молоке, удвоив экспорт. "Мы же поставляем им чуть больше 4 млн т - 3 млн т еще свободно. Так чего вы артачитесь, чего блокируете белорусский товар? Нам же его надо продать, чтобы заплатить за нефть и газ. Я российской стороне всегда об этом говорю - мы на этом не наживаемся", - отметил Луашенко.