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Московский листок

Лукашенко потребовал завести дело на главу Россельхознадзора Данкверта

Опубликовано 03.02.2017 в разделе комментариев 2

Лукашенко потребовал завести дело на главу Россельхознадзора Данкверта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от следственных органов республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. "Что касается продуктов питания, я только о главном скажу - разного рода Данкверты и прочее. Надо изучить вопрос, Игорь Анатольевич (министр внутренних дел Беларуси), и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру было, за нанесение ущерба государству", - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

При этом белорусский лидер отметил, что "все эти Данкверты - люди заинтересованные". "У каждого - огромные латифундии, они сами часто являются производителями того или иного продукта. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры".

По словам Лукашенко, Белоруссия могла бы полностью удовлетворить потребности России в молоке, удвоив экспорт. "Мы же поставляем им чуть больше 4 млн т - 3 млн т еще свободно. Так чего вы артачитесь, чего блокируете белорусский товар? Нам же его надо продать, чтобы заплатить за нефть и газ. Я российской стороне всегда об этом говорю - мы на этом не наживаемся", - отметил Луашенко.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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думаю, что россельхознадзор, как и роспотребнадзор
ivan написал 03.02.2017 14:05
кормушки покруче антикоррупционного главка захарченка будут.
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Нормальный такой президент, именно независимого гос-ва.
Szanya написал 03.02.2017 14:05
А.Г.Лукашенко нормальный президент, чувствуется власть, а никакая-то там фейковая чехарда в коридорах Кремля. Наверное, потому-что за его спиной стоит хоть сколь-нибудь правды, а ни пиара для внутреннего пользования как в РФ.
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