Госдолг Украины перевалил за 70 млрд долларов

В 2016 году совокупный государственный долг Украины вырос на 8,3%, или на $5,46 млрд, - до $70,97 млрд, свидетельствуют данные Минфина, опубликованные на сайте министерства. Отмечается, что внешний госдолг Украины составил $45,60 млрд, а внутренний — $25,37 млрд. В период с января по декабрь 2016 года сумма госдолга увеличилась на $5,47 млрд.

С учетом того, что номинальный ВВП Украины в 2016 году составил 2,358 трлн грн, то сумма госдолга составляет 81,8% ВВП. При этом в Минфине указывает, что показатель госдолга соответствует пределам, установленным в государственном бюджете Украины на конец 2016 года — 1,946 трлн грн.

Отмечается, что причинами роста госдолга было осуществление финансирования госбюджета за счет государственных заимствований, решение о капитализации Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также девальвация национальной валюты, курс которой по отношению к доллару вырос с около 24 гривен до примерно 27,2 гривен в конце декабря 2016 года.