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Московский листок

Госдолг Украины перевалил за 70 млрд долларов

Опубликовано 03.02.2017 в разделе комментариев 3

Госдолг Украины перевалил за 70 млрд долларов

В 2016 году совокупный государственный долг Украины вырос на 8,3%, или на $5,46 млрд, - до $70,97 млрд, свидетельствуют данные Минфина, опубликованные на сайте министерства. Отмечается, что внешний госдолг Украины составил $45,60 млрд, а внутренний — $25,37 млрд. В период с января по декабрь 2016 года сумма госдолга увеличилась на $5,47 млрд.

С учетом того, что номинальный ВВП Украины в 2016 году составил 2,358 трлн грн, то сумма госдолга составляет 81,8% ВВП. При этом в Минфине указывает, что показатель госдолга соответствует пределам, установленным в государственном бюджете Украины на конец 2016 года — 1,946 трлн грн.

Отмечается, что причинами роста госдолга было осуществление финансирования госбюджета за счет государственных заимствований, решение о капитализации Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также девальвация национальной валюты, курс которой по отношению к доллару вырос с около 24 гривен до примерно 27,2 гривен в конце декабря 2016 года.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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ой вэй
кто письнул писюльку? написал 03.02.2017 15:31
на 1 ноября 2014 года. Согласно официальной информации, общий внешний долг Украины составил 136 млрд. долл. По состоянию на 1 ноября 2013 года общая сумма внешнего долга была 137 млрд. долл.
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Обсуждаем наследие режима Януковича? При нем госдолг составлял 98% от ВВП . На конец 2016 года Украина отдала около 60 млрд долга.
По сути в статейке утверждается , что Украина активно уменшает госдолг. Так почему заглавие не соответствует содержанию?
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Re: да уж
мандюкинец написал 03.02.2017 15:28
неизлечимо
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(без названия)
Дмитрий....г....Запорожье... написал 03.02.2017 15:15
Все просто.Разобъем кацапорылую нечисть вместо со всем миром и отдадим долги.
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