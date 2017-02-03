Прокурор попросил для Навального пять лет условно

Гособвинение на судебном процессе по делу о хищениях в «Кировлесе» попросил приговорить Алексея Навального и Петра Офицерова к условным срокам лишения свободы, а также к штрафу в 500 тысяч рублей, передает РИА Новости. Прокурор Сергей Богданов потребовал назначить Навальному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, Офицерову - четыре года также условного наказания.

В ходе прений сторон в Ленинском суде Кирова гособвинитель заявил, что Навальный похитил 16 миллионов рублей у "Кировлеса" в корыстных целях. "Навальный действовал умышленно и в корыстных целях. Он вступил в преступный сговор", - отметил гособвинитель.

В своей речи прокурор призвал судью не верить показаниям подсудимых, не признавших вину, и не ориентироваться на решение Европейского суда по правам человека, решившего, что деятельность, за которую осудили Навального, неотличима от предпринимательской.

"Решение ЕСПЧ не имеет заранее установленной силы при оценке доказательств", — сказал гособвинитель. Он также напомнил про независимость судей. "Фактические обстоятельства дела свидетельствуют, что доводы защиты — лишь версия, в которой они о многом умалчивают", — добавил прокурор.

Напомним, первый приговор по делу "Кировлеса" Навальному и Офицерову был вынесен Ленинским судом в Кирове 18 июля 2013 года. Подсудимых признали виновными в хищении имущества у компании "Кировлес" на сумму 16 млн рублей и приговорили к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, а также штрафу в 500 тыс. рублей. Через три месяца реальный срок заменили условным. 16 ноября 2016 года президиум Верховного суда РФ на основании решения Европейского суда отменил обвинительный приговор и направил дело на повторное рассмотрение.