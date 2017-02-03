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Московский листок

"Почту России", РЖД и ВТБ окончательно приватизируют при правлении "государственника" Путина

Опубликовано 03.02.2017 в разделе комментариев 4

приватизация кризис либералы силовигархия
"Почту России", РЖД и ВТБ окончательно приватизируют при правлении "государственника" Путина

Правительство приняло план приватизации на 2017-2019 годы, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак. "Приняли", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как пояснил источник в правительстве, присутствовавший на заседании, в четверг кабинет министров обсудил в том числе вопросы приватизации таких крупных активов, как ВТБ, РЖД и "Почта России". "РЖД, там определенные акции, они разные. Разговор шел о ВТБ. Потом по "Почте России", но для этого надо принять соответствующий закон", - добавил источник.

Другой источник в кабинете министров подтвердил обсуждение приватизации крупнейших активов. "Нет, дополнительного заседания правительства не будет, просто работа, обсуждение никогда не заканчиваются, они продолжатся", - сказал источник, отвечая на вопрос, планируется ли дополнительное заседание по "большой" приватизации.

Он отметил, что по крупнейшим активам всегда имеется перспектива приватизации, но есть и вопросы. "Естественно остаются вопросы в отношении привилегированных акций РЖД, в отношении ряда других компаний. Надо продолжать работу над преобразованием "Почты России". Дискуссия всегда будет продолжаться, в том числе по крупным активам", - заключил источник.

- Ну и где разница, - справшивает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ещё кто-то желает повспоминать "лихие девяностые", опровергая их приходом Путина-государственника, который, правда, потом эдаким джокером оказался, по определению Пескова, "абсолютно либеральным лидером"? социализм начали пилить при Ельцине, допилят при Путине, а РФ ждёт неминуемый распад, поскольку скрепляет её до сих пор только обобществлённая инфраструктура, доставшаяся в наследство от СССР, но тут опричнина и козачки Путина не дремлят, и всё будет распилено по государственному же плану, который и Чубайсу с Гайдаром не снился!



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Всего комментариев к статье: 4
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Ну, теперь отправка заказного письма будет стоит 500 руб.
И всего делов! написал 03.02.2017 16:57
А телеграммы - тысяча, посылки - 5 тысяч. Рынок...
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(без названия)
Рустем Досымкулов написал 03.02.2017 16:46
Я лично считаю что приватизировать государственные предприятия генерирующие прибыль не стоит. Это ведь все доходы бюджета.
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Путин главная надежда Запада по развалу России
Крокодил. написал 03.02.2017 16:43
Некомпетентный, безъинициативный, с либеральными тараканами в голове, но с переизбытком пиара.
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опять сценарий роснефти?!
kerg написал 03.02.2017 15:51
купит катарский фонд и какой нибудь каймановый офшор а оплатит втб?
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