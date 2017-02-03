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Московский листок

Танки ВСУ вошли в Авдеевку в нарушение Минских соглашений

Опубликовано 03.02.2017 в разделе комментариев 4

украина днр донбасс всу
Танки ВСУ вошли в Авдеевку в нарушение Минских соглашений

Украинские военные объяснили появление танков в донецком городе Авдеевка, в районе которого идут бои. По их словам, боевые машины "находятся в оперативном резерве украинских войск и участия в боевых действиях не принимают". Об этом сообщается на странице штаба украинских войск в Facebook.

"В связи с распространением некоторыми СМИ информации о подведении танков к линии соприкосновения пресс-центр штаба АТО сообщает, что бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования при попытке противника прорвать оборону. В боевых действиях танки не участвуют", - сказано в сообщении.

Ранее о появлении танков в Авдеевке сообщала специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ и корреспондент BBC Том Барридж.

В сообщении ОБСЕ принадлежность бронетехники не сообщалась, но указывалось, что она находится в городе "в нарушение соответствующих линий отвода", определенных минскими соглашениями. Между тем Барридж уточнял, что танки "украинские" и, "по всей видимости, были готовы к действиям".

До этого о применении украинскими войсками танков сообщали ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В частности, 1 февраля власти ДНР заявили, что украинские силовики за минувшие сутки 3016 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 839 раз применяли тяжелую артиллерию, 490 раз - реактивные системы залпового огня, 842 раза - минометы различного калибра, шесть раз - танки, 83 раза - БМП, 756 раз - ЗУ, РПГ, АГС и стрелковое оружие.

Авдеевка - достаточно крупный город, который расположен в пяти километрах от Донецка. Населенный пункт находится под контролем Киева. При этом, по данным РИА "Новости", в окрестностях города есть несколько опорных пунктов ДНР. Резкое обострение ситуации в Донбассе произошло 29 января. Украинские военные и ополченцы ДНР обвинили друг друга в начале обстрелов. В Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение. В пятницу стало известно, что 30 января в боях возле Авдеевки погиб доброволец из России, приехавший в Донбасс из Мурманска.

Отметим, представители ДНР обвинили украинскую сторону в применении "Градов" при обстреле окраин Донецка. "Артобстрел длился всю ночь и не прекратился до сих пор. Работали разные виды вооружений, в том числе системы "Град", под огнем среди прочего оказались окраины Донецка", - цитирует "Интерфакс" представителя командования ДНР Эдуарда Басурина. 

Власти самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские силовики за минувшие сутки 3016 раз нарушили режим прекращения огня: 839 раз ВС Украины применяли тяжелую артиллерию, 490 раз - реактивные системы залпового огня, 842 раза - минометы различного калибра, шесть раз - танки, 83 раза - БМП, 756 раз - ЗУ, РПГ, АГС и стрелковое оружие, передает "Интерфакс". 

Они также сообщили о гибели двух мирных жителей. "За прошедшие сутки двое мирных жителей погибли, один получил ранение", - заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

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Всего комментариев к статье: 4
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ГРОШ - ЦЕНА МИНСКИМ ДОГОВОРАМ И ГАРАНТАМ - ПОДПИСАНТАМ
ИКС написал 03.02.2017 17:07
Куда же попрятались гаранты подписанты минского договора, гарантирующие прекращение военных действий? И когда же будут применены меры принуждения к обнаглевшему агрессору, непрерывно обстреливающему мирное население из всех видов тяжелого вооружения?
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Судя по заголовку...
докторЁ1 жЫдоведоФФДальС//Ский написал 03.02.2017 16:44
... тупые жЫдо\хохлы упорно и настойчиво рвутся на каркалыгу.
Надо их удовлетворить.
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Сдавайтеся украинци!
Ирина А. Жопова, русская написал 03.02.2017 16:41
Украинци сдавайтеся русским!
А не то - мы вас поубиваем!
Всех поубиваем!
Я тоже буду участвовать...
Конечно - с украинцями мне не справится, они крайне сильны, от них даже наши пидoрасы бегут, где уж мне, жопщине...
И с украинками тоже, они сильны, прибьют меня только так...
Но вот с детями, если они не очень большие - я расправлюсь!
Навалюсь им на голову своей русской жoпою и удушу!
Вы слышите, украинци - РУССКИЕ УДУШАТ ВАШИХ ДЕТЕЙ!!!
А почему так?
Да потому, что мы русские - стало быть подлые!
Ведь мы, РУССКИЕ - ЖОПНАЯ ПОГАНЬ!!!!!!!!!
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Минские соглашения обнулились
само место поганое написал 03.02.2017 16:37
но наблюдается полная аналогия с Югославией.
Те же еврейские переговоры и последущее передательство в пользу агрессора.
Как известно, минск затеяли чтобы остановить осмвобождение Мариуполя.
Мариуполь зовет. Больше никаких переговоров не будет.
А вот евреев надо мочить по обе стороны фронта.
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