Танки ВСУ вошли в Авдеевку в нарушение Минских соглашений

Украинские военные объяснили появление танков в донецком городе Авдеевка, в районе которого идут бои. По их словам, боевые машины "находятся в оперативном резерве украинских войск и участия в боевых действиях не принимают". Об этом сообщается на странице штаба украинских войск в Facebook.

"В связи с распространением некоторыми СМИ информации о подведении танков к линии соприкосновения пресс-центр штаба АТО сообщает, что бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования при попытке противника прорвать оборону. В боевых действиях танки не участвуют", - сказано в сообщении.

Ранее о появлении танков в Авдеевке сообщала специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ и корреспондент BBC Том Барридж.

В сообщении ОБСЕ принадлежность бронетехники не сообщалась, но указывалось, что она находится в городе "в нарушение соответствующих линий отвода", определенных минскими соглашениями. Между тем Барридж уточнял, что танки "украинские" и, "по всей видимости, были готовы к действиям".

До этого о применении украинскими войсками танков сообщали ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В частности, 1 февраля власти ДНР заявили, что украинские силовики за минувшие сутки 3016 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 839 раз применяли тяжелую артиллерию, 490 раз - реактивные системы залпового огня, 842 раза - минометы различного калибра, шесть раз - танки, 83 раза - БМП, 756 раз - ЗУ, РПГ, АГС и стрелковое оружие.

Авдеевка - достаточно крупный город, который расположен в пяти километрах от Донецка. Населенный пункт находится под контролем Киева. При этом, по данным РИА "Новости", в окрестностях города есть несколько опорных пунктов ДНР. Резкое обострение ситуации в Донбассе произошло 29 января. Украинские военные и ополченцы ДНР обвинили друг друга в начале обстрелов. В Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение. В пятницу стало известно, что 30 января в боях возле Авдеевки погиб доброволец из России, приехавший в Донбасс из Мурманска.

Отметим, представители ДНР обвинили украинскую сторону в применении "Градов" при обстреле окраин Донецка. "Артобстрел длился всю ночь и не прекратился до сих пор. Работали разные виды вооружений, в том числе системы "Град", под огнем среди прочего оказались окраины Донецка", - цитирует "Интерфакс" представителя командования ДНР Эдуарда Басурина.

Власти самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские силовики за минувшие сутки 3016 раз нарушили режим прекращения огня: 839 раз ВС Украины применяли тяжелую артиллерию, 490 раз - реактивные системы залпового огня, 842 раза - минометы различного калибра, шесть раз - танки, 83 раза - БМП, 756 раз - ЗУ, РПГ, АГС и стрелковое оружие, передает "Интерфакс".

Они также сообщили о гибели двух мирных жителей. "За прошедшие сутки двое мирных жителей погибли, один получил ранение", - заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

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