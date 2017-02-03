Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В России появился православный мессенджер

Опубликовано 03.02.2017 в разделе комментариев 2

В России появился православный мессенджер

В России заработал православный мессенджер "Правжизнь" на платформе Telegram, передает ТАСС со ссылкой на Синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви.

Отмечается, что приложение дает возможность подписаться на официальные каналы храмов, позволяет обмениваться быстрыми сообщениями, а также пересылать фото, аудио- и видеозаписи, различные файлы. Священнослужители с помощью приложения "смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования".

В РПЦ считают, что с помощью нового мессенджера прихожане "смогут ближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей или знакомых, обмениваться новостями, советами, услугами, оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим".

Также при помощи приложения они смогут следить за событиями жизни избранного ими храма или монастыря.

Отмечается, что приложение поддерживает 8 языков общения.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
xrz написал 03.02.2017 17:10
Комп менять на православный? Где его сдать?
Ответить
здорово... ждем православного интернета.
корнхолио написал 03.02.2017 16:33
и православного виндоса....
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
НЛО над Лазаревским
НЛО над Лазаревским
03.02.2017
П.Шкуматов: от платного въезда в города &#8211; до психокатастрофы
П.Шкуматов: от платного въезда в города – до...
03.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Роснефть" предлагает ограничить права миноритариев на информацию (1)
В России появился православный мессенджер (1)
Танки ВСУ вошли в Авдеевку в нарушение Минских соглашений (4)
"Почту России", РЖД и ВТБ окончательно приватизируют при правлении "государственника" Путина (4)
Прокурор попросил для Навального пять лет условно (4)
Госдолг Украины перевалил за 70 млрд долларов (5)
Лукашенко потребовал завести дело на главу Россельхознадзора Данкверта (7)
Белорусский народ имеет на советскую нефть не меньше прав, чем силовигархия (23)
Младший Владимир Кара-Мурза в искусственной коме, надежд мало (7)
Экс-депутат Дмитрий Гудков решил идти в мэры Москвы в 2018 году (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Годовщина смерти Наташи
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: К "делу" ИГПР "ЗОВ": обыкновенный каннибализм
Дарья Митина Дарья Митина: Денис Селезнёв с впoлне здравым анализoм вoенных перспектив на Дoнбассе
Максим Калашников Максим Калашников: П.Шкуматов: от платного въезда в города до психокатастрофы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss