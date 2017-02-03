В России появился православный мессенджер

В России заработал православный мессенджер "Правжизнь" на платформе Telegram, передает ТАСС со ссылкой на Синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви.

Отмечается, что приложение дает возможность подписаться на официальные каналы храмов, позволяет обмениваться быстрыми сообщениями, а также пересылать фото, аудио- и видеозаписи, различные файлы. Священнослужители с помощью приложения "смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования".

В РПЦ считают, что с помощью нового мессенджера прихожане "смогут ближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей или знакомых, обмениваться новостями, советами, услугами, оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим".

Также при помощи приложения они смогут следить за событиями жизни избранного ими храма или монастыря.

Отмечается, что приложение поддерживает 8 языков общения.