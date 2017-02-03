"Роснефть" предлагает ограничить права миноритариев на информацию

Нефтяная компания «Роснефть» подготовила замечания к законопроекту об информационных правах акционеров публичных компаний, разработанному Минюстом, передает Интерфакс. В них «Роснефть» предлагает предоставлять полноценный доступ к документам публичной компании, который сейчас есть у любого акционера, только владельцам 25% пакета акций. Остальным акционерам компания предлагает предоставлять доступ только к документам, обязательным к раскрытию публичными обществами, а акционерам с пакетом более 1% - еще и информацию о крупных сделках. Пункт о предоставлении доступа к иным документам, предусмотренным «нормативными правовыми актами РФ», компания предлагает исключить.

Кроме того, «Роснефть» предлагает дополнить перечень оснований для отказа в доступе к документам случаем, если запрашиваемый документ содержит коммерчески чувствительную информацию, либо есть основания полагать, что лицо, обратившееся с требованием о его предоставлении, может использовать информацию во вред обществу. В «Роснефти» считают, что это позволит защитить компанию, если с требованием о предоставлении информации обратится акционер, являющийся конкурентом компании.