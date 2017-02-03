Число ВИЧ-инфицированных россиян увеличилось на 103 тысячи за год

В 2016 году в России было выявлено более 103 тыс. новых случаев заражения ВИЧ, что на 5,4% больше по сравнению с 2015 годом, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«В 2016 году было выявлено, по предварительным данным, 103 тыс. 438 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 5,4% больше, чем в 2015 году», - цитирует чиновницу РИА «Новости».

По ее словам, число инфицированных ВИЧ россиян на начало 2017 года составило 870 тыс. 952 человека, 77,5% из этого числа состоят на диспансерном учете.

Отметим, что по данным портала aidsmap.com, в Европе 64% новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией приходится именно на Россию. По итогам 2015 года в России зарегистрировано 98,177 случаев заражения ВИЧ. Это 64% от всех новых диагнозов в Европе, на 4% больше по сравнению с 2014 годом. Отмечается, что в России более половины всех случаев передачи заболевания приходится на гетеросексуальные половые контакты, треть – на использование наркотиков.