Сырьевая империя Путина панически боится укрепления рубля и закупит валюты на 113 миллиардов

Минфин России оценил дополнительные объемы нефтегазовых доходов в феврале в 113,1 млрд руб. Средства в полном объеме будут направлены на покупку иностранной валюты в период с 7 февраля по 6 марта 2017 года. Об этом говорится в материалах министерства.

Указанная сумма - февральское отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячного прогноза, который содержится в бюджете на 2017-2019 гг. Ежедневный объем покупки иностранной валюты, по данным Минфина, будет эквивалентен 6,3 млрд руб.

Банк России по поручению Минфина будет закупать валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.

О том, что валютные интервенции начнутся с февраля, Министерство финансов объявило в январе 2017 года. Тогда же ведомство сообщило, что объем операций по покупке или продаже валюты будет зависеть от нефтегазовых доходов бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает уровень $40 за баррель, министерство будет проводить операции по покупке иностранной валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов.

Вместе с тем в случае снижения цен на нефть Urals Минфин будет продавать иностранную валюту в объеме выпадающих доходов от нефти и газа. При этом накопленный объем операций по продаже иностранной валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок иностранной валюты. По мнению Минфина и ЦБ, в целом проведение таких операций будет иметь нейтральное влияние на состояние денежного рынка.

От редакции: Всё это говорит лишь о том, что ни пресловутое импортозамещение, ни пресловутый небывалый рост сельского хозяйства (это пресс-сек Роснефти леонтьев летом хвастался) - не изменили макроэкономической конъюнктуры. А она - что в кризис, что до, что после, - едина. Вот отсюда такие панические закупки валюты: вся экономика бывшей сверхдержавы держится на одной "ноге" - на Трубе. И обрушить её элементарно. Но в какой стране случилась эта напасть? Что, в этой стране не было индустрии, колхозов, широко интегрированного в инфраструктуру образованного рабочего класса? Какие напасти обрушились вдруг на вторую в мире сверхдержаву, какие войны или, может быть, засушливые лета?

Да никаких, кроме одной! Напасть эта называется капитализм. Который вызрел в недрах перестройки как "норма" - вспомните, как говорили и говорят поныне некоторые либералы: "во всех нормальных странах". Норма для них - эксплуатация человека человеком и одним континентом (США) всех остальных, правда, в разной степени. Африка барахтается чуть выше первобытно-общинного строя - кому это выгодно? А всё тем же, кто и СССР превратил в нынешние руины. Мы - европейская Африка по уровню классового самосознания. Но не имей господа из золотого миллиарда идейных союзников в СССР, он бы не "самораспустился". Умами завладел коллективный мор - и он продолжает в качестве государственной идеологии царствовать поныне. Вот что только что приняло правительство Медведева? Может, план реиндустриализации, подъёма экономики в условиях кризиса? Нет! План дальнейшей приватизации - то есть планомерный, осознанный вывод экс-социалистической собственности из-под контроля государственных структур в частные структуры. С последующим перетеканием в виде финансового капитала зарубеж. А как же иначе? Зачем нужна приватизация? Вернее - кому нужна? Правящему классу! В свои руки он всё и переводит, а затем распоряжается уже ни перед кем не отчитываясь.

Отката в капитализм сильно боялись в 1930-х - перестраховывались, перековывали контру в ГУЛАГе. Но вот тогда-то на взлёте социализма - опасность приватизации и возврата капитализма была маленькой. Потому что коллективный собственник был крепок, только набирал силу, и из своих рук не хотел выпускать СССР даже под натиском организовавшегося в фашистские банды империализма. А вот потом, когда до коммунизма было уже рукой подать, и инфраструктура сказочно обогатилась в период НТР, когда именно социалистическая собственность дала доступ широким массам к образованию и прежде лишь элитарным балгам, вот тут-то и возник риск того, что не прежнее скудное, а это, за век почти накопленное богатство захочет приватизировать новая элита. И она это делала идейно, продолжает делать идейно, внедряя в массы идеологему - "приватизированная собственность работает эффективнее". Да для кого эффективнее?! Для собственника! А вот советские прежние собственники - в пролёте по всем параметрам, частник их зажимает со всех сторон, квиточками на ЖКУ, прочими "услугами". Та же "Почта России" - принципиально не приватизируемая структура, она даже в США государственная. Но наши либерал-маньяки в правительстве медведика и её собрались приватизировать... Что тут скажешь? Страна непуганных, ещё не сильно напуганных прежней цунами приватизации идиотов!

Д.Ч.