Пытаясь оправдать разгон Верховного Совета РСФСР, Юмашева окончательно разоблачила Ельцина

Дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, супруга пресс-секретаря Ельцина Валентина Юмашева, считает, что расстрел Верховного Совета России в октябре 1993 года был обоснованным и правильным.

«Люди помнят одну картину — Ельцин вывел на улицы танки и стрелял по парламенту, — сказала дочь Ельцина ТАСС. — Почему он это сделал, уже никто не задумывается. А вот факты. Президент добивался тогда принятия новой Конституции. Россия была уже новой страной и существовать в рамках старой советской конституции уже не могла. Прокоммунистический Съезд народных депутатов и Верховный Совет делали все, чтобы затормозить этот процесс, их действующая советская конституция вполне устраивала. А то, что работа исполнительной власти была практически парализована, их мало волновало. Всероссийский референдум состоялся 25 апреля 1993 года. Он запомнился лозунгом „Да. Да. Нет. Да“ — именно так сторонники Бориса Ельцина призывали ответить на четыре вопроса плебисцита. В целом результаты референдума оказались в пользу президента. Доверие ему выразило 58,7% тех, кто принял участие в голосовании. В то же время за проведение досрочных выборов народных депутатов, с которыми он конфликтовал, проголосовало 67,2%».

«Притом что в апреле того года, напомню, прошел референдум, на котором президент получил поддержку большинства населения страны, а Съезд народных депутатов — нет, — продолжает Татьяна Юмашева. — И тогда, кстати, многие папины советники говорили, что надо, опираясь на результаты референдума, распускать Съезд. Но папа пытался до последнего найти компромисс с депутатами, созвал конституционное совещание, пригласил туда всех лидеров парламента, партий, чтобы выработать проект новой конституции и затем вынести его на всероссийский референдум. Но в итоге Съезд отказался проводить референдум, на котором должна была быть принята новая Конституция. И только после этого папа вынужден был подписать указ о роспуске Съезда и Верховного Совета и назначении новых выборов в парламент. В Белый дом завезли массу оружия, потом была, по сути, попытка вооруженного захвата власти, погибли люди. И только после этого была эта стрельба из танка по верхним этажам Белого дома, в этот момент там никто не погиб».

От редакции: Тут не знаешь, за что ухватиться - все перлы как наподбор. "Прокоммунистический Съезд народных депутатов и Верховный Совет делали все, чтобы затормозить этот процесс" - какой процесс, госпожа хорошая? Вы уж договаривайте! Процесс ПРИВАТИЗАЦИИ. И не надо произносить с фашистским, немецким акцентом "прокоммунистический" - не те времена. Это, между прочим, и есть демократия - когда сталкиваются не либералы системные с антисистемными (где нет спора идеологии), а именно "прокоммунистический Съезд" как орган народной власти - с властью капиталистической, пытающейся продавить Закон о приватизации, для которого надо не только ВС РСФСР разогнать, но и новую конституцию принять. Где святой и неприкосновенной будет объявлена только частная собственность. А её ещё нет, это собственности - вот в чём казус-то!

"Стрельба из танка по верхним этажам" - была стрельбой танкоВ, за эту стрельбу заплатили из Пенсионного фонда, заплатили много (говорят, посредничал как раз Гайдар). И что никто не погиб - враньё. По официальным данным - убитых более ста, по неофициальным, включая убитых в "Останкино", около тысячи. И можно ли сравнивать нелепую, безоружную и запоздалую попытку штурмовать "Останкино" каким-то грузовиком "Уралом" - с пальбой из танков по парламенту? Да, борьба из Верховного Совета и из Кремля была выведена на улицы - и это вина только Ельцина, его указа 14-00. То есть, получается, что дочка узурпатора даже факты не готова признать - что был не танк, а танки, что погибшие в ВС были, и погибшие только по вине Ельцина.

Вот еще откровения наследницы "Наверное, в нем природой были заложены жажда свободы, стремление к новому, страсть к победе, он и правда никогда не умел проигрывать. Он заражал своей энергией и своей волей не только всех, кто был рядом, но и всю страну. Именно поэтому ему удалось построить новую, свободную Россию. Он никогда не жалел, что пригласил Егора Гайдара, как бы тяжело не шли экономические реформы. Он понимал, что есть опасность: если этого не сделать, то Россия может развалиться на кусочки, как СССР."

Получается, что СССР не Ельцин в Беловежье разрушил - своим "стремлением к победе"? А СССР как-то сам взял и распался. Но почему же приватизация должна была способствовать скреплению России? Вот уж где отсутствует всякая логика! После принятия "Конституции на крови" пошла повальная приватизация, залоговые аукционы, распил заводов на металлолом, гибель производств в целых регионах - это было попыткой не допустить "развала России"? Так верно - Россия это как раз то, что предложили гражданам СССР вместо социалистической собственности и СССР (со всем вытекающим из уменьшения родины социальным регрессом и воцерковлением). И нашлись дураки, "заразились" статью Ельцина к победе. Куда она завела - говорить нет надобности. Мы там и поныне, и приватизация продолжает уничтожать страну, то есть вести уже именно ту, ельцинскую Россию, осколок СССР - к распаду. Но "мы наш, мы новый" СССР построим!

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР