Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пытаясь оправдать разгон Верховного Совета РСФСР, Юмашева окончательно разоблачила Ельцина

Опубликовано 03.02.2017 в разделе комментариев 0

криминал приватизация девяностые либералы реформы
Пытаясь оправдать разгон Верховного Совета РСФСР, Юмашева окончательно разоблачила Ельцина

Дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, супруга пресс-секретаря Ельцина Валентина Юмашева, считает, что расстрел Верховного Совета России в октябре 1993 года был обоснованным и правильным. 

«Люди помнят одну картину — Ельцин вывел на улицы танки и стрелял по парламенту, — сказала дочь Ельцина ТАСС. — Почему он это сделал, уже никто не задумывается. А вот факты. Президент добивался тогда принятия новой Конституции. Россия была уже новой страной и существовать в рамках старой советской конституции уже не могла. Прокоммунистический Съезд народных депутатов и Верховный Совет делали все, чтобы затормозить этот процесс, их действующая советская конституция вполне устраивала. А то, что работа исполнительной власти была практически парализована, их мало волновало. Всероссийский референдум состоялся 25 апреля 1993 года. Он запомнился лозунгом „Да. Да. Нет. Да“ — именно так сторонники Бориса Ельцина призывали ответить на четыре вопроса плебисцита. В целом результаты референдума оказались в пользу президента. Доверие ему выразило 58,7% тех, кто принял участие в голосовании. В то же время за проведение досрочных выборов народных депутатов, с которыми он конфликтовал, проголосовало 67,2%». 

«Притом что в апреле того года, напомню, прошел референдум, на котором президент получил поддержку большинства населения страны, а Съезд народных депутатов — нет, — продолжает Татьяна Юмашева. — И тогда, кстати, многие папины советники говорили, что надо, опираясь на результаты референдума, распускать Съезд. Но папа пытался до последнего найти компромисс с депутатами, созвал конституционное совещание, пригласил туда всех лидеров парламента, партий, чтобы выработать проект новой конституции и затем вынести его на всероссийский референдум. Но в итоге Съезд отказался проводить референдум, на котором должна была быть принята новая Конституция. И только после этого папа вынужден был подписать указ о роспуске Съезда и Верховного Совета и назначении новых выборов в парламент. В Белый дом завезли массу оружия, потом была, по сути, попытка вооруженного захвата власти, погибли люди. И только после этого была эта стрельба из танка по верхним этажам Белого дома, в этот момент там никто не погиб».

От редакции: Тут не знаешь, за что ухватиться - все перлы как наподбор. "Прокоммунистический Съезд народных депутатов и Верховный Совет делали все, чтобы затормозить этот процесс" - какой процесс, госпожа хорошая? Вы уж договаривайте! Процесс ПРИВАТИЗАЦИИ. И не надо произносить с фашистским, немецким акцентом "прокоммунистический" - не те времена. Это, между прочим, и есть демократия - когда сталкиваются не либералы системные с антисистемными (где нет спора идеологии), а именно "прокоммунистический Съезд" как орган народной власти - с властью капиталистической, пытающейся продавить Закон о приватизации, для которого надо не только ВС РСФСР разогнать, но и новую конституцию принять. Где святой и неприкосновенной будет объявлена только частная собственность. А её ещё нет, это собственности - вот в чём казус-то!

"Стрельба из танка по верхним этажам" - была стрельбой танкоВ, за эту стрельбу заплатили из Пенсионного фонда, заплатили много (говорят, посредничал как раз Гайдар). И что никто не погиб - враньё. По официальным данным - убитых более ста, по неофициальным, включая убитых в "Останкино", около тысячи. И можно ли сравнивать нелепую, безоружную и запоздалую попытку штурмовать "Останкино" каким-то грузовиком "Уралом" - с пальбой из танков по парламенту? Да, борьба из Верховного Совета и из Кремля была выведена на улицы - и это вина только Ельцина, его указа 14-00. То есть, получается, что дочка узурпатора даже факты не готова признать - что был не танк, а танки, что погибшие в ВС были, и погибшие только по вине Ельцина. 

Вот еще откровения наследницы "Наверное, в нем природой были заложены жажда свободы, стремление к новому, страсть к победе, он и правда никогда не умел проигрывать. Он заражал своей энергией и своей волей не только всех, кто был рядом, но и всю страну. Именно поэтому ему удалось построить новую, свободную Россию. Он никогда не жалел, что пригласил Егора Гайдара, как бы тяжело не шли экономические реформы. Он понимал, что есть опасность: если этого не сделать, то Россия может развалиться на кусочки, как СССР."

Получается, что СССР не Ельцин в Беловежье разрушил - своим "стремлением к победе"? А СССР как-то сам взял и распался. Но почему же приватизация должна была способствовать скреплению России? Вот уж где отсутствует всякая логика! После принятия "Конституции на крови" пошла повальная приватизация, залоговые аукционы, распил заводов на металлолом, гибель производств в целых регионах - это было попыткой не допустить "развала России"? Так верно - Россия это как раз то, что предложили гражданам СССР вместо социалистической собственности и СССР (со всем вытекающим из уменьшения родины социальным регрессом и воцерковлением). И нашлись дураки, "заразились" статью Ельцина к победе. Куда она завела - говорить нет надобности. Мы там и поныне, и приватизация продолжает уничтожать страну, то есть вести уже именно ту, ельцинскую Россию, осколок СССР - к распаду. Но "мы наш, мы новый" СССР построим!

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
НЛО над Лазаревским
НЛО над Лазаревским
03.02.2017
П.Шкуматов: от платного въезда в города &#8211; до психокатастрофы
П.Шкуматов: от платного въезда в города – до...
03.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пытаясь оправдать разгон Верховного Совета РСФСР, Юмашева окончательно разоблачила Ельцина (0)
Число ВИЧ-инфицированных россиян увеличилось на 103 тысячи за год (2)
Сырьевая империя Путина панически боится укрепления рубля и закупит валюты на 113 миллиардов (3)
"Роснефть" предлагает ограничить права миноритариев на информацию (4)
В России появился православный мессенджер (2)
Танки ВСУ вошли в Авдеевку в нарушение Минских соглашений (9)
"Почту России", РЖД и ВТБ окончательно приватизируют при правлении "государственника" Путина (6)
Прокурор попросил для Навального пять лет условно (4)
Госдолг Украины перевалил за 70 млрд долларов (6)
Лукашенко потребовал завести дело на главу Россельхознадзора Данкверта (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мартин Шульц,- интересный мужик
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Годовщина смерти Наташи
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: К "делу" ИГПР "ЗОВ": обыкновенный каннибализм
Дарья Митина Дарья Митина: Денис Селезнёв с впoлне здравым анализoм вoенных перспектив на Дoнбассе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss